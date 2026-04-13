Keanu Reeves è un angelo impacciato nel film che sta conquistando Prime Video (nonostante il flop al cinema)

Pubblicazione: 13 aprile alle 14:12

Nel mondo del cinema, il fallimento commerciale non è sempre l'ultima parola. Good Fortune, la commedia fantastica con Keanu Reeves uscita nelle sale nell'ottobre 2025, ne è la prova vivente. Il film ha incassato appena 26 milioni di dollari a fronte di un budget di 30 milioni, un risultato che sulla carta lo etichetta come un flop. Eppure, pochi mesi dopo, la pellicola sta vivendo una seconda giovinezza sulle piattaforme streaming, scalando le classifiche di Prime Video e conquistando un pubblico che in sala non era riuscita a intercettare. Secondo i dati di FlixPatrol, Good Fortune occupa attualmente il settimo posto nella classifica mondiale dei film più visti su Prime Video.



La trama segue le disavventure di Arj, interpretato da Aziz Ansari, un uomo ridotto a vivere in macchina che si arrangia con lavoretti per persone ricche, tra cui Jeff, il personaggio di Seth Rogen. Quando tocca il fondo, gli appare l'angelo custode Gabriel, incarnato da Keanu Reeves, che decide di insegnargli una lezione facendogli scambiare i ruoli con Jeff. Il piano dell'angelo, però, si rivela più complicato del previsto: Arj scopre che il denaro risolve effettivamente i suoi problemi, vanificando la morale che Gabriel voleva trasmettergli. E come se non bastasse, l'angelo perde le ali quando il suo piano va completamente fuori controllo.

Poster di Good Fortune, fonte: Prime Video





Il film rappresenta il debutto alla regia di Aziz Ansari, che ha anche scritto la sceneggiatura. Nel cast figurano nomi di peso come Keke Palmer e Sandra Oh, ma è Keanu Reeves a rubare la scena secondo molti critici. David Fear di Rolling Stone ha scritto che Reeves è talmente brillante, sublime e perfetto nel suo ruolo di benefattore il cui piano geniale deraglia, che finisce per infilare il film nella tasca del suo soprabito stile Constantine e portarselo via. Un complimento che la dice lunga sulla capacità dell'attore di elevare qualsiasi progetto a cui prende parte.



Good Fortune beneficia inoltre del fattore Keanu Reeves, un attore con una base di fan incredibilmente fedele costruita attraverso franchise iconici come The Matrix e John Wick. Molti spettatori che magari hanno saltato l'uscita al cinema hanno probabilmente deciso di dare una chance al film vedendolo disponibile sulla loro piattaforma di streaming, incuriositi dalla presenza dell'attore in un ruolo così diverso dal solito. Il film è attualmente disponibile su Prime Video in territori selezionati. Il successo in streaming potrebbe rappresentare non solo un riscatto per questo specifico progetto, ma anche un caso di studio per l'industria: dimostra che esistono film di qualità che semplicemente non trovano il loro pubblico nelle finestre di distribuzione tradizionali, ma che possono prosperare nell'ecosistema dello streaming on-demand.