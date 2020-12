Che si tratti di Johnny Mnemonic, della saga di Matrix o del più recente, e problematico, videogame di CD Projekt RED Cyberpunk 2077, viene quasi naturale collegare il nome di Keanu Reeves a scenari futuristici e sci-fi.

Ed è proprio durante la promozione stampa di Cyberpunk 2077, dove compare nei panni di Johnny Silverhand, che Keanu Reeves ha parlato del suo amore per questo genere:

Sì, sono una persona curiosa per il futuro e sono cresciuto con Neuromancer di William Gibson, Philip K. Dick e la Guida galattica per autostoppisti. Guardando Interceptor, Mad Max, Blade Runner. Ma anche la saga del Pianeta delle scimmie. Leggendo Il Signore degli Anelli. L’esplorazione del fantasy, della fantascienza. Non saprei, mi pare solo che i motivi ricorrenti in questo genere di storytelling ruotino tutti intorno all’esame del mondo stesso in cui viviamo. Per me c’è sempre qualcosa di ambizioso, di sostegno nel prendere parte a storie come queste che mi forniscono sì un contesto di escapismo, ma mi aiutano anche a definire la mia visione del mondo e la mia interpretazione del medesimo.