Ken il Guerriero ritorna con una nuova veste: il nuovo anime scala la top 10 di Prime Video, ma non convince i nostalgici

Pubblicazione: 13 aprile alle 08:30

Il ritorno di Kenshiro non è più un miraggio nel deserto post-apocalittico. Dopo anni di annunci vaghi e dichiarazioni d'intenti, il remake di Ken il Guerriero è finalmente uscito in streaming, la serie è disponibile per il pubblico italiano su Amazon Prime Video. Gli episodi saranno disponibili in contemporanea con la trasmissione giapponese, rendendo il nuovo Hokuto no Ken immediatamente accessibile anche in Occidente. Le prime due settimane prevedono una programmazione accelerata con due episodi per volta, poi si passerà al ritmo settimanale standard.



Il progetto nasce ufficialmente nel settembre 2023, durante le celebrazioni per il quarantesimo anniversario del manga originale. Fin dall'inizio Warner Bros. e gli stessi autori hanno insistito su un punto: questo non è un seguito, non è uno spin-off, non è un remake dell'anime televisivo degli anni Ottanta prodotto da Toei Animation. L'obiettivo dichiarato è tornare direttamente alla fonte, al manga serializzato su Weekly Shōnen Jump tra il 1983 e il 1988, e riproporlo con i mezzi produttivi e le tecnologie di oggi.



Quella vecchia serie televisiva, pur amata da generazioni di fan, aveva adattato il materiale originale con numerose modifiche, aggiunte di riempimento e soluzioni legate ai tempi di produzione frenetici dell'epoca. Il nuovo adattamento promette invece di seguire con maggiore fedeltà la struttura narrativa dell'opera di Hara, mantenendo intatta la storia del viaggio di Kenshiro, maestro della scuola di arti marziali Hokuto Shinken, attraverso un mondo devastato dalla guerra nucleare.

Una scena di Ken il Guerriero del 2026, fonte: Prime Video





Per alcuni fan questa è la strada giusta: riportare Ken il Guerriero sullo schermo sfruttando tutte le possibilità tecniche del 2026, senza nostalgie paralizzanti. Per altri rappresenta un tradimento dell'identità visiva che ha reso l'anime originale così memorabile. È una frattura che accompagna praticamente ogni remake di opere cult: il confronto tra fedeltà alle sensazioni del passato e aggiornamento ai linguaggi del presente.



Hokuto no Ken rimane uno dei manga più influenti degli anni Ottanta. Ha codificato archetipi, dinamiche narrative e iconografia visiva che sono diventati parte del DNA del battle shonen: il protagonista silenzioso e invincibile, il mondo post-apocalittico dove la forza fisica è legge, gli antagonisti carismatici che incarnano filosofie distorte della sopravvivenza, le tecniche di combattimento spettacolari con nomi urlati a squarciagola.

La distribuzione su Prime Video garantisce accessibilità immediata e doppiaggio italiano, eliminando due ostacoli che spesso rallentano la diffusione degli anime in Occidente. La piattaforma ha investito negli ultimi anni su diverse produzioni giapponesi, posizionandosi come alternativa credibile a Crunchyroll e Netflix per gli appassionati del settore. Kenshiro è tornato, e questa volta il mondo intero lo vedrà nello stesso momento. Quarant'anni dopo, il grido "Tu sei già morto" risuonerà di nuovo, in una veste completamente rinnovata ma con la stessa promessa di sempre: azione spettacolare, drammi epici e colpi che fanno esplodere i punti di pressione del corpo umano con precisione chirurgica.