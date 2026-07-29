Kevin Costner torna su Netflix con il western che nessuno ha visto: ora è nella top 10 mondiale

Pubblicazione: 29 luglio alle 14:30

A sei anni dalla sua uscita originale, Let Him Go sta vivendo una seconda vita inaspettata. Il neo-western con Kevin Costner e Diane Lane ha silenziosamente scalato le classifiche globali di Netflix, piazzandosi al sesto posto tra i film più visti al mondo. Un risultato che suona come una rivincita per una pellicola che, al momento del lancio cinematografico nel novembre 2020, era passata quasi inosservata.

che tentano di salvare il nipote dalle grinfie di una famiglia pericolosa che vive ai margini della società. Un thriller vendicativo ambientato nelle lande desolate del West americano, dove la violenza covata sotto la cenere della quotidianità esplode con la stessa brutalità del paesaggio che la circonda.. La pandemia di COVID-19 aveva devastato i botteghini e il film incassò appena 11,6 milioni di dollari a fronte di un budget di 21 milioni.

La critica aveva accolto il film con favore: 85 per cento su Rotten Tomatoes, con recensioni che elogiavano le performance mature del cast veterano, anche se alcuni evidenziavano un certo squilibrio tra dramma familiare e thriller vendicativo. Ora Netflix gli sta regalando la platea che meritava. Let Him Go è entrato nella Top 10 di 43 paesi e territori sparsi tra Europa, Africa, Asia, Caraibi e altre regioni d'oltremare. Si posiziona dietro Striking Distance al primo posto, seguito da Eat Pray Bark, Humint, The Truth and Tragedy of Moriah Wilson e Anaconda del 2025.



La trama ruota attorno al tentativo disperato di una coppia anziana di salvare il nipote da un ambiente tossico e pericoloso. Non è il classico western fatto di duelli al tramonto e cavalcate eroiche. È un racconto più intimo, claustrofobico, dove la frontiera non è solo geografica ma anche morale. Dove il confine tra giustizia e vendetta si fa labile come la linea dell'orizzonte nella prateria.

Il fatto che un film del 2020, ignorato al botteghino, possa tornare prepotentemente in scena anni dopo dimostra come le piattaforme di streaming abbiano riscritto le regole del successo. Il cinema tradizionale premia l'impatto immediato, il weekend d'apertura, le cifre che fanno notizia. Lo streaming invece permette ai contenuti di trovare il proprio pubblico nel tempo (come è successo a questo film con Channing Tatum su Prime Video), di costruire un passaparola lento ma inesorabile, di trasformare i flop in cult. Let Him Go ne è l'ennesima dimostrazione.

