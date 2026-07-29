Questa nuova serie Netflix Thai BL ha una regola assurda: è vietato innamorarsi degli amici

Pubblicazione: 29 luglio alle 14:00

C'è qualcosa di deliziosamente ottimista nel creare una regola che vieta a un gruppo di adolescenti di innamorarsi dei propri amici. Come se bastasse un decreto burocratico per fermare gli ormoni e i sentimenti. Eppure è esattamente questa la premessa su cui Netflix costruisce Class Crush Crisis, nuova serie Thai BL che debutta con la consapevolezza cristallina del proprio genere e con due protagonisti che hanno una chimica così naturale da far sembrare lo schermo trasparente.

Lee-ith preferirebbe di gran lunga diventare un musicista indie-rock piuttosto che preoccuparsi dei voti. La soluzione della madre è spedirlo in una scuola d'élite che per la prima volta nella sua storia accetta studenti maschi. Un'esperienza già di per sé insolita che diventa ancora più complicata quando. I due finiscono per vivere l'uno accanto all'altro, mentre i tentativi di Lee-ith di creare uno spazio per la piccola popolazione maschile della scuola producono una regola particolarmente scomoda: vietato frequentare romanticamente gli amici.

Questa è una serie Thai BL luminosa e giovanile costruita attorno a personalità contrastanti, gruppi di amici, politiche scolastiche. Il più grande punto di forza della premiere sono Aeiyapol "Yujeen" Lekpittaya e Yannawat "Yugene" Intarapaen. Yujeen interpreta Lee-ith con il ruolo più appariscente. Il suo personaggio sogna la fama indie-rock mentre tratta la responsabilità accademica come un aggiornamento software opzionale che continua a rimandare. La musica fornisce a Lee-ith un'aspirazione e un'identità al di fuori della storia romantica, il che lo rende immediatamente più interessante di un altro generico ragazzo ribelle che aspetta che l'interesse amoroso responsabile lo sistemi.



Yugene ha il compito più contenuto come Putter. C'è abbastanza personalità sotto l'esterno responsabile da suggerire che la serie capisce che gli opposti si attraggono funziona solo quando entrambe le metà sono persone reali. Insieme hanno una chimica facile e giovanile. E la premiere è abbastanza intelligente da non spingerla in modo troppo aggressivo. Il loro attrito iniziale funziona proprio perché sembra ancora attrito piuttosto che due attori a cui è stato detto di fissarsi per quattordici secondi mentre la musica romantica ci informa che il Destino È Entrato Nell'Edificio. La serie può prendersi il suo tempo. Del resto, ha otto episodi a disposizione.