Questa serie Netflix con 91% su Rotten Tomatoes batte quasi tutti i film storici in streaming

Pubblicazione: 29 luglio alle 15:00

Nel vasto catalogo Netflix, tra centinaia di titoli che promettono epica e storia, si nasconde una gemma che molti spettatori hanno scoperto quasi per caso. Una serie che, con le sue cinque stagioni, è riuscita a fare qualcosa di straordinario: superare in qualità e autenticità quasi tutti i film storici disponibili sulla piattaforma. Stiamo parlando di The Last Kingdom, il dramma storico basato sulla saga letteraria The Saxon Stories di Bernard Cornwell. Premiata in 2015 e conclusasi dopo un percorso narrativo di cinque stagioni, The Last Kingdom vanta un impressionante 91% di gradimento dalla critica su Rotten Tomatoes. Ma i numeri, per quanto eloquenti, raccontano solo una parte della storia.

Ciò che rende questa serie davvero speciale è la sua capacità di evitare le trappole più comuni del genere storico: quella semplificazione eccessiva che rende la storia piatta, quella romanticizzazione del passato che cancella le sfumature, quello spettacolo fine a se stesso che sacrifica l'autenticità sull'altare dell'intrattenimento. Ambientata nell'872 d.C.,. Solo il Wessex resiste, guidato da re Alfredo. Al centro di questo tumulto storico c'è Uhtred, un nobile sassone catturato e cresciuto dai danesi, un uomo diviso tra due identità, due fedeltà, due mondi in guerra. La sua è una lotta personale che riflette un conflitto più ampio: quello tra destino e scelta, tra sangue e lealtà.

La serie si distingue immediatamente per la cura maniacale dei dettagli. Girata principalmente in Ungheria, ogni inquadratura trasuda autenticità: dai costumi ai set, dal trucco alle coreografie di combattimento. Non è semplice ricostruzione storica, ma immersione totale. Gli spettatori non assistono alla storia, la vivono. Le battaglie con il muro di scudi, per esempio, non sono spettacolarizzazioni hollywoodiane ma ricostruzioni fedeli di tattiche militari realmente utilizzate nell'Alto Medioevo. Certo, come ogni dramma storico che si rispetti, The Last Kingdom prende delle libertà creative. Sarebbe impossibile e, francamente, noioso fare altrimenti. Ma qui sta il genio della serie: anche quando si allontana dalla cronaca storica, mantiene una coerenza interna e un realismo emotivo che la rendono credibile.

Quasi tutti i personaggi sono basati su figure storiche reali, e questa ancoraggio alla realtà fornisce una solidità narrativa che molti film del genere non riescono a raggiungere. Molte serie, indipendentemente dal genere, soffrono di quella che gli addetti ai lavori chiamano "sophomore slump": dopo una prima stagione forte, la seconda delude. The Last Kingdom fa esattamente l'opposto. Se le prime puntate invitano inevitabilmente al confronto con colossi come Game of Thrones e Vikings, dalla seconda stagione in poi la serie sviluppa una propria identità distintiva. I temi della lealtà, del destino e dell'appartenenza vengono esplorati con una profondità crescente, mentre i personaggi acquisiscono sfumature sempre più complesse.



Ciò che forse colpisce di più, confrontando The Last Kingdom con i drammi storici disponibili su Netflix (se sei fan del genere, non puoi perdere questo dramma storico con Elle Fanning), è la profondità che solo una narrazione estesa può offrire. Un film, anche eccellente, ha due o tre ore per raccontare una storia, sviluppare personaggi, costruire un mondo. Una serie di cinque stagioni ha decine di ore a disposizione. E The Last Kingdom usa ogni minuto con intelligenza, tessendo trame politiche intricate, relazioni complesse, archi narrativi che si sviluppano con pazienza e ricompensano l'attenzione dello spettatore.

Il confronto con i film del genere diventa ancora più favorevole quando si considera l'equilibrio che la serie riesce a mantenere. Molti film storici sacrificano l'accuratezza per l'azione, o viceversa diventano noiosi documentari mascherati da drammi. The Last Kingdom cammina su un filo sottile, offrendo sequenze d'azione mozzafiato senza mai perdere di vista la complessità storica e psicologica dei suoi personaggi.



