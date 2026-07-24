KPop Demon Hunters torna su Netflix con le canzoni in italiano: ma ha davvero senso?

Pubblicazione: 24 luglio alle 17:06

I demoni, si sa, comprendono tutte le lingue. E da oggi anche le HUNTR/X possono combatterli cantando in italiano. Netflix ha reso disponibile dal 24 luglio 2026 una nuova versione di KPop Demon Hunters nella quale non sono doppiati soltanto i dialoghi, ma anche tutti i brani musicali del film saranno cantati in italiano. Un passaggio tutt'altro che scontato per un musical animato dove le canzoni non sono un ornamento, ma il cuore pulsante della narrazione.



L'arrivo dell'edizione italiana delle canzoni è stato festeggiato la sera del 23 luglio alla 56esima edizione del Giffoni Film Festival, con una proiezione speciale davanti a una platea di quasi 700 giovanissimi giurati. La sala si è trasformata in un vero e proprio concerto più che in una tradizionale proiezione cinematografica, con un pubblico pronto a vibrare insieme ai personaggi animati che hanno conquistato gli schermi di tutto il mondo.



Il film diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans era già disponibile con audio italiano. La vera novità riguarda dunque il cuore dell'opera: le canzoni con cui Rumi, Mira e Zoey riempiono gli stadi, alimentano la barriera magica che protegge il mondo e affrontano i demoni nascosti sotto pettinature impeccabili e coreografie millimetriche. Le canzoni non sono state doppiate solo nella nostra lingua, ma l'operazione è stata estesa anche ad altre lingue europee.

Tradurre una canzone significa farle cambiare passaporto senza perdere la voce. È un'operazione delicata, ancora di più quando si tratta di brani K-pop dove ritmo, energia e identità sonora sono elementi inscindibili. Eppure la nuova versione italiana prova a compiere proprio questo: cambiare le parole senza spegnere il battito, l'adrenalina e quella particolare miscela di perfezione patinata e vulnerabilità che caratterizza il genere.



Su Netflix resta disponibile anche KPop Demon Hunters: Canta con noi, l'edizione sing-along pensata per permettere agli spettatori di seguire i testi sullo schermo e cantare insieme ai personaggi. Le due versioni non devono però essere confuse. La nuova edizione del film presenta dialoghi e canzoni in italiano. Canta con noi conserva invece i dialoghi italiani, ma propone i brani nella versione originale inglese, con i testi visualizzati per chi voglia cimentarsi con l'inglese o semplicemente preferisca l'interpretazione originale.

La domanda che ci si pone è se questo tipo di operazione abbia effettivamente senso. Questa nuova versione arriva dopo più di un anno dall'uscita originale sulla piattaforma streaming, con la chiara volontà di spingere gli spettatori a riguardare il film e a parlarne ancora una volta. In molti tra i commenti nei post social dell'annuncio si domandano se un simile ritardo nell'adattamento delle canzoni fosse effettivamente necessario. Pensiamoci un attimo.

Il film è diventato un fenomeno globale non solo per l'ottima qualità del lungometraggio in sé, ma soprattutto per le canzoni, le quali sono state trasmesse in radio e in trasmissioni e pubblicità. Dopo così tanto tempo, sono diventate iconiche e amate per la loro versione originale in inglese, quindi perché cambiare le cose ora? I bambini e i ragazzi amano le canzoni per come sono sempre state e potrebbero accettare con difficoltà la nuova versione.

Inoltre. Loro, per primi, non si aspettavano il successo planetario che ha avuto, ma più che essere entusiasti di questa operazione, ci si chiede che senso abbia proporla dopo così tanto tempo dalla sua originale distribuzione. Un'aggiunta che non fa male, questo è certo. Soprattutto se viene proposta anche un'altra versione del film che permetta di vederlo com'era stato pensato. Tuttavia