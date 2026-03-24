l successo di Fire and Ash spiana la strada: Disney sorprende tutti rivelando i mondi dei futuri film

Pubblicazione: 24 marzo alle 18:45

Il successo al botteghino di Avatar: Fire and Ash conferma che il franchise di Pandora non si fermerà. Con incassi globali che hanno superato 1,4 miliardi di dollari, Disney mantiene confermate le date di uscita di Avatar 4 e Avatar 5 nel 2029 e 2031. La saga ideata da James Cameron continua quindi a espandersi, e il pubblico può prepararsi a nuove avventure tra umani e Na’vi, con colpi di scena e nuovi mondi in arrivo. Nonostante Fire and Ash sia stato il film meno redditizio della serie dopo l’originale e The Way of Water, il progetto resta solido e pianificato per il futuro.

Varang in una scena di Avatar 3 fonte: 20th Century Studios Italia

Avatar: Fire and Ash, uscito il 19 dicembre, ha seguito Jake Sully e la sua famiglia nella lotta contro le forze umane della RDA e la tribù Na’vi Mangkwan,Il cast principale include Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet, con nuovi ingressi come Oona Chaplin (Varang) e David Thewlis (Peylak). Il film ha ottenuto, confermando il suo appeal mondiale.

Dal punto di vista della produzione, Cameron ha già girato circa un terzo di Avatar 4 per rispettare la naturale crescita degli attori bambini. Avatar 5, previsto nel 2031, porterà la storia anche sulla Terra e potrebbe intitolarsi Avatar: The Quest for Eywa. La conferma delle date nel calendario Disney sottolinea che i sequel non dipendono esclusivamente dal successo di Fire and Ash, ma dall’impegno a lungo termine nel costruire la saga.

Fonte / ScreenRant

Il caso di Pandora mostra come i grandi franchise cinematografici pianifichino anni di produzione, combinando incassi, sceneggiature complesse e strategie di marketing globale. Ogni risultato al botteghino e ogni risposta del pubblico, puntando a espandere narrazione, personaggi e mondi fantastici senza interruzioni.