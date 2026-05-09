La nuova docuserie Netflix fa paura a chi usa Tinder per trovare l’amore, ecco perché è imperdibile

Pubblicazione: 09 maggio alle 09:39

Quanto conosci davvero la persona con cui condividi la vita? Questa domanda, apparentemente banale, si trasforma in un incubo quando l'amore si scontra con una verità inimmaginabile. Sposare un assassino, la nuova docuserie originale scozzese distribuita da Netflix dal 29 aprile 2026, racconta in tre episodi una storia vera che sfida ogni certezza sulle relazioni e sulla fiducia. In questo articolo scopriamo i motivi per cui dovreste dargli una possibilità!

Partiamo dal dire che al centro della narrazione c'è, una giovane patologa forense che nel 2020, durante un periodo di vulnerabilità emotiva,. Lui si fa chiamare Sandy, ha un sorriso convincente e sa come conquistare e la loro relazione decolla rapidamente, con quella intensità che spesso confonde. In poche settimane parlano già di matrimonio, di progetti comuni, di una vita insieme.

Ma Alexander nasconde qualcosa di orribile: tre anni prima, il 29 settembre 2017, aveva investito e ucciso Tony Parsons, un cicloamatore che pedalava ignaro del destino che lo attendeva. Nessun testimone, nessuna prova immediata, con un omicidio stradale trasformato in occultamento di cadavere, un segreto sepolto insieme alla vittima. Quando finalmente confessa l'omocidio a Caroline, la relazione cambia natura in un istante. Non è più amore, è un dilemma morale devastante. Restare significa convivere con un crimine irrisolto, diventare complice silenziosa di un'ingiustizia che grida vendetta. Denunciare significa distruggere tutto: il fidanzamento, la stabilità emotiva faticosamente riconquistata, forse anche la propria sicurezza.

La docuserie diretta da Jo Shallott e prodotta da Candle True Stories per Netflix mostra cosa succede dopo "la cosa giusta", con la narrazione alterna interviste dirette con i protagonisti reali, materiali d'archivio e ricostruzioni che mantengono un taglio intimo, mai sensazionalistico. Non c'è un cast tradizionale di attori: sono Caroline Muirhead, Alexander McKellar e il fratello di lui a raccontare direttamente la vicenda, ciascuno dalla propria prospettiva. Questa scelta conferisce alla serie un'autenticità cruda, impossibile da replicare con la fiction.

I tre episodi, dalla durata compresa tra i, non si limitano a ricostruire cronologicamente gli eventi. Il vero fulcro è la scelta, quel momento in cui Caroline scopre che "fare la cosa giusta" ha un costo altissimo. La serie solleva, sul confine tra lealtà sentimentale e dovere civico, sulla fragilità delle certezze che diamo per scontate nelle relazioni.

La docuserie, disponibile in streaming su Netflix, si inserisce quindi in quel filone di true crime che rifiuta lo spettacolo del sangue per concentrarsi sulle dinamiche umane. Non ci sono ricostruzioni morbose, non c'è voyeurismo gratuito, concentramisi invece su un'indagine lucida su cosa significhi amare, fidarsi, e scoprire che la persona accanto a te ha attraversato una linea che credevi invalicabile.

Sposare un assassino, fonte: Netflix

La storia di Caroline e Alexander è anche un monito per chiunque navighi nel mondo delle relazioni moderne, dove app come Tinder promettono incontri ma non garantiscono totale trasparenza. Quanto tempo serve davvero per conoscere qualcuno? Quali segnali abbiamo ignorato? E soprattutto: cosa faremmo noi, al suo posto, di fronte a una confessione del genere? La forza di Sposare un assassino sta proprio in questa domanda, che accompagna lo spettatore ben oltre i titoli di coda. Non offre risposte facili e non assolve nessuno, ma si prende il compito di raccontare semplicemente una verità scomoda: a volte l'amore non basta, e la persona che crediamo di conoscere può rivelarsi un estraneo pericoloso. E quando quel momento arriva, nessuna scelta è indolore.