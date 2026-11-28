Pubblicazione: 28 novembre alle 16:00

Gli Anelli del Potere è tornato per la terza stagione su Prime Video, continuando a espandere l'universo del Signore degli Anelli con una produzione che non lesina su budget e ambizioni. Eppure, mentre Amazon consolida il suo dominio nel fantasy televisivo, Netflix si prepara a lanciare un progetto che potrebbe ridimensionare completamente le proporzioni di ciò che consideriamo epico. Si tratta dell'adattamento animato di Magic: The Gathering, intitolato Planeswalker, che porterà sullo schermo per la prima volta uno degli universi narrativi più vasti e complessi mai creati.





Dal suo debutto nel 2022,in modo netto. Le recensioni professionali sono state costantemente positive, con punteggi su Rotten Tomatoes che oscillano tra l'84% e il 86% per le tre stagioni. Il pubblico, però, racconta una storia diversa. La prima stagione ha raccolto appena il 38% di gradimento tra i fan, salito al 58% nella seconda e al 65% nella terza. Un divario così marcato tra critici e spettatori non è casuale e affonda le radici in una questione legale complessa che ha condizionato profondamente la natura dello show.a causa di diritti frammentati tra diversi studios. Questa limitazione ha costretto gli sceneggiatori a navigare in acque pericolose,che faccia riferimenti vaghi alla mitologia tolkieniana senza mai poter attingere pienamente al materiale già adattato da Warner Bros. Per molti versi, Gli Anelli del Potere funziona come storia autonoma, ma l'ombra di questa restrizione grava sull'intero progetto, creando una sensazione di incompletezza che i fan più attenti percepiscono distintamente.

Magic: The Gathering non avrà questo problema. Il franchise nato come gioco di carte collezionabili nel 1993 ha costruito nel corso di oltre trent'anni un multiverso letteralmente sconfinato, con decine di piani di esistenza completamente sviluppati, ognuno con la propria storia, cultura, geografia e sistema magico. Se la Terra di Mezzo sembra vasta, è perché lo è. Ma i molteplici universi di Magic, collegati dalla figura dei Planeswalker, maghi capaci di viaggiare tra diverse realtà, creano una scala narrativa di ordini di grandezza superiore.





esplorando la loro capacità unica di attraversare i confini tra mondi. Netflix potrà attingere non solo alle migliaia di carte del gioco, ciascuna con, ma anche a una vastissima letteratura di romanzi ufficiali, fumetti e altri media che hanno approfondito le narrative di Magic per decenni. È un serbatoio narrativo praticamente inesauribile, privo delle catene legali che vincolano la concorrenza.. Gli Anelli del Potere, pur essendo tecnicamente un punto d'ingresso per nuovi fan, è stato principalmente seguito da chi già conosceva il Signore degli Anelli. La serie offre un mix di familiarità e novità che funziona per gli appassionati, ma a colpo d'occhio può sembrare impenetrabile per chi non ha mai letto Tolkien o visto i film di Peter Jackson. Il peso delle aspettative è schiacciante. Ogni scelta narrativa viene misurata contro un canone venerato, ogni deviazione criticata ferocemente.

Magic: The Gathering non ha questo fardello. Nonostante una base di fan dedita e appassionata, il franchise non ha mai avuto quel momento di esplosione nella cultura popolare mainstream che hanno conosciuto Star Wars o il Signore degli Anelli. Non è mai stato adattato per il grande o piccolo schermo prima d'ora. Questo significa che Planeswalker sarà, per molti spettatori, il primo vero contatto con l'universo di Magic. Nessun bagaglio culturale da rispettare, nessun confronto impietoso con un'opera precedente considerata intoccabile. Solo una storia nuova, con regole proprie, libera di stabilire i propri parametri senza il terrore di tradire le aspettative di generazioni di lettori.





E per chi dovesse ancora nutrire dubbi, Netflix non sta mettendo tutte le uova in un solo cesto.. Una strategia a doppio binario che permette di intercettare audience diverse: chi preferisce l'animazione potrà seguire Planeswalker, chi cerca il grande spettacolo cinematografico avrà il suo film. Amazon, dal canto suo, continua a investire massicciamente su Gli Anelli del Potere, con la terza stagione che mostra segnali di miglioramento nell'accoglienza del pubblico.