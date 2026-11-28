Pubblicazione: 28 novembre alle 12:00

Netflix si prepara a raccontare una delle storie più straordinarie e meno conosciute della Seconda Guerra Mondiale. The Mosquito Bowl, il nuovo film diretto da Peter Berg, arriva su Netflix con un cast stellare e una narrazione che promette di scuotere le fondamenta del genere bellico. Non si tratta del solito war movie: è la cronaca vera di giovani campioni del football universitario americano che scambiarono i loro sogni di gloria sportiva con l'uniforme dei Marines, finendo nel tritacarne del Pacifico. Il film, basato sul bestseller di Buzz Bissinger vincitore del Premio Pulitzer, porta sullo schermo le vicende di John McLaughry, Bob Bauman, Tony Butkovich e Dave Schreiner. Questi nomi oggi dicono poco al grande pubblico, ma negli anni Quaranta rappresentavano il meglio del college football, stelle destinate a carriere brillanti e contratti milionari.

Poi arrivò Pearl Harbor, e tutto cambiò.. Al loro fianco troviamo Ray Nicholson e Tom Francis, in un ensemble che ricrea l'umanità fragile e potente di questi ragazzi. Peter Berg non è nuovo alle storie di guerra e fratellanza maschile. Dopo Friday Night Lights, che già esplorava il mondo del football americano, e Lone Survivor, che si immergeva nella brutalità dei conflitti moderni,. Berg stesso appare nel film nei panni del generale Simon Buckner, e le sue parole sul progetto sono rivelatrici. Ha descritto questi giovani come ragazzi "all'apice della loro giovinezza, vitalità e gioia", convinti che avrebbero "giocato al gioco della guerra" come vincevano le partite di football.

Invece furono catapultati in un livello completamente diverso di comportamento umano, dove le regole dello sport non esistevano più. La vicenda si snoda attraverso un arco narrativo che parte dalle celebrazioni negli stadi universitari e arriva fino alle spiagge insanguinate del Pacifico. Durante la campagna di Guadalcanal, in una pausa dai combattimenti, questi Marines organizzarono una partita di football che sarebbe passata alla storia come il Mosquito Bowl. Due reggimenti rivali si sfidarono su un campo improvvisato, circondati dalla giungla ostile e dalle zanzare che davano il nome all'evento. Fu un momento di normalità rubato all'orrore, un tentativo disperato di riconnettersi con qualcosa di familiare mentre tutto intorno crollava.

I war movie hanno attraversato fasi diverse nella storia del cinema. Dai film propagandistici della Seconda Guerra Mondiale, passando per le riflessioni devastanti sul Vietnam di Apocalypse Now e Platoon, fino agli epici contemporanei come Salvate il soldato Ryan di Spielberg o Black Hawk Down di Ridley Scott, il genere si è evoluto per raccontare non più la gloria della battaglia, ma il prezzo umano del conflitto. The Mosquito Bowl si inserisce in questa tradizione recente, quella che privilegia le storie personali, i volti e i nomi dietro le statistiche di guerra. Galitzine e Skarsgård rappresentano due delle stelle emergenti più interessanti del momento.

Vederli insieme in un contesto così intenso aggiunge un ulteriore livello di interesse a un progetto che già sulla carta suona come uno dei titoli più ambiziosi della stagione autunnale.. È un promemoria che dietro ogni guerra ci sono individui con sogni, passioni e relazioni., lontani da casa, lontani da tutto ciò che conoscevano. E per novanta minuti, su un campo improvvisato, riuscirono a essere di nuovo sé stessi.