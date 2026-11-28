Dal campo da football a quello di battaglia: su Netflix, la star di It nel nuovo film da una storia vera
The Mosquito Bowl su Netflix: la storia vera dei Marines che giocarono a football durante la Seconda Guerra Mondiale.
Netflix si prepara a raccontare una delle storie più straordinarie e meno conosciute della Seconda Guerra Mondiale. The Mosquito Bowl, il nuovo film diretto da Peter Berg, arriva su Netflix con un cast stellare e una narrazione che promette di scuotere le fondamenta del genere bellico. Non si tratta del solito war movie: è la cronaca vera di giovani campioni del football universitario americano che scambiarono i loro sogni di gloria sportiva con l'uniforme dei Marines, finendo nel tritacarne del Pacifico. Il film, basato sul bestseller di Buzz Bissinger vincitore del Premio Pulitzer, porta sullo schermo le vicende di John McLaughry, Bob Bauman, Tony Butkovich e Dave Schreiner. Questi nomi oggi dicono poco al grande pubblico, ma negli anni Quaranta rappresentavano il meglio del college football, stelle destinate a carriere brillanti e contratti milionari.
Invece furono catapultati in un livello completamente diverso di comportamento umano, dove le regole dello sport non esistevano più. La vicenda si snoda attraverso un arco narrativo che parte dalle celebrazioni negli stadi universitari e arriva fino alle spiagge insanguinate del Pacifico. Durante la campagna di Guadalcanal, in una pausa dai combattimenti, questi Marines organizzarono una partita di football che sarebbe passata alla storia come il Mosquito Bowl. Due reggimenti rivali si sfidarono su un campo improvvisato, circondati dalla giungla ostile e dalle zanzare che davano il nome all'evento. Fu un momento di normalità rubato all'orrore, un tentativo disperato di riconnettersi con qualcosa di familiare mentre tutto intorno crollava.
I war movie hanno attraversato fasi diverse nella storia del cinema. Dai film propagandistici della Seconda Guerra Mondiale, passando per le riflessioni devastanti sul Vietnam di Apocalypse Now e Platoon, fino agli epici contemporanei come Salvate il soldato Ryan di Spielberg o Black Hawk Down di Ridley Scott, il genere si è evoluto per raccontare non più la gloria della battaglia, ma il prezzo umano del conflitto. The Mosquito Bowl si inserisce in questa tradizione recente, quella che privilegia le storie personali, i volti e i nomi dietro le statistiche di guerra. Galitzine e Skarsgård rappresentano due delle stelle emergenti più interessanti del momento.