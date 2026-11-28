Pubblicazione: 28 novembre alle 10:15

Ci sono storie che si presentano come una cosa e si rivelano tutt'altro. Sunny Dancer, il nuovo film su Prime Video, è una di quelle. A prima vista potrebbe sembrare l'ennesimo dramma strappalacrime sulla malattia, ma il film di George Jaques è qualcosa di radicalmente diverso: un coming-of-age irriverente, pieno di energia e vita, che usa il cancro come sfondo ma non come tema centrale. Perché qui non si parla di lottare contro la malattia, ma di riprendersi la propria identità dopo averla attraversata. La protagonista è Ivy, interpretata da Bella Ramsey, nota al grande pubblico per The Last of Us e Il Trono di Spade. Ivy ha diciassette anni e ha appena chiuso i conti con il cancro. O almeno, vorrebbe. Perché se la malattia è tecnicamente alle spalle, l'etichetta di "ragazza malata" continua ad appiccicarsi addosso come uno stigma. La compassione degli altri, gli sguardi pietosi, i discorsi motivazionali: tutto quello che Ivy desidera è lasciarselo alle spalle e vivere come una teenager normale.





I suoi genitori, però, hanno altri piani.. Ivy lo ribattezza immediatamente con sarcasmo "Chemo Camp", e l'idea di passare settimane intere circondata da regole infantilizzanti e da altri ragazzi che condividono il suo passato le sembra il peggiore degli incubi. Ma quello che sembra un purgatorio estivo si trasforma gradualmente in qualcosa di inaspettato.e una voglia di vivere fuori dal comune. Tra loro nascono amicizie improbabili, si intrecciano primi amori, si organizzano fughe notturne e trasgressioni che nessun adulto avrebbe mai autorizzato.. Non c'è bisogno di spiegare cosa significhi sentirsi guardata come se fossi rotta, o cosa voglia dire temere il futuro mentre tutti intorno celebrano la tua "vittoria". Questi ragazzi lo sanno già. E in questa condivisione silenziosa di esperienze, Ivy trova lo spazio per essere vulnerabile senza vergogna, per ridere senza sensi di colpa, per essere semplicemente se stessa.. E ci è riuscito. Sunny Dancer non è un film sulla sofferenza, ma sulla rinascita. Non è un dramma pesante, ma una commedia drammatica che sa dosare con precisione umorismo e sensibilità, leggerezza e profondità.

La sceneggiatura, scritta dallo stesso Jaques, era stata pensata inizialmente per Ruby Stokes, che infatti compare nel cast nel ruolo di Ella. Ma quando Bella Ramsey si è unita al progetto nel 2024, il film ha trovato la sua protagonista ideale. L'attrice britannica porta sullo schermo tutta la complessità di Ivy: il cinismo, la rabbia, la vulnerabilità nascosta sotto strati di ironia. È una performance che conferma il suo talento e la sua capacità di abitare personaggi complessi con naturalezza. Sunny Dancer ha fatto il suo debutto alla 76esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Generation 14plus, dedicata ai film per adolescenti e giovani adulti. La scelta di questa sezione non è casuale: il film parla agli adolescenti, ma lo fa senza condiscendenza, trattandoli come individui complessi capaci di affrontare temi difficili.

, uno dei più importanti festival di cinema per ragazzi al mondo, confermando la sua capacità di dialogare con il pubblico giovane.. Non c'è retorica della sofferenza, non ci sono eroi tragici o vittorie scontate. Ci sono solo ragazzi che cercano di capire chi sono oltre la malattia, che vogliono essere visti per quello che sono oggi e non per quello che hanno attraversato ieri.