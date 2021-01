Il dirigente della Warner Brosè stato promosso a supervisore del franchise die delle proprietà delfacendo capo direttamente alla presidente di WarnerMedia Ann Sarnoff.

Tra le sue responsabilità ci sarà la cura diretta dei rapporti tra WarnerMedia con J.K. Rowling e i suoi agenti (Neil Blair e il direttore creativo della Blair Partnership James McKnigh0)t. Tra i suoi incarichi anche l’espansione del Wizarding World e i rapporti con gli altri partner dello studio.

“In Harry Potter e nel Wizarding World abbiamo un franchise e dei personaggi iconici che sono diventati una parte tanto amata delle vite di milioni di persone in tutto il mondo” ha commentato Sarnoff. “La nuova direzione del franchise sottolinea l’importanza di Harry Potter per la Warner Bros. e la miriade di opportunità che abbiamo nel continuare a coinvolgere ed emozionare fan di tutte le età in tutto il mondo. Sono felicissima che Tom sia alla guida di tutti i nostri sforzi e che assieme alla sua squadra inizi a lavorare per scoprire modi innovativi e creativi per tenere il Wizarding World fresco e rilevante per gli anni a venire“.

“Sono un fan di Harry Potter da anni e da tempo osservo a occhi aperti la direzione presa dal franchise del Wizarding World” ha commentato Ascheim. “Sono onorato di essere alla guida di persone di grande talento e di una squadra che ha svolto un lavoro fenomenale nel far crescere questo brand e il suo significato e il suo valore per i fan di tutto il mondo. Non vedo l’ora di addentrarmi ancora di più nell’esplorazione e nell’espansione di tutte le opportunità che abbiamo in questo mondo incredibile“.

Al momento non è chiaro quali siano i piani dello studio.

Fonte: Variety