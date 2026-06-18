L'affaire MobLand è ancora in bilico, ma Tom Hardy è già oltre: l'attore sarà star e produttore di un nuovo thriller

Pubblicazione: 18 giugno alle 21:00

Il futuro di Tom Hardy in MobLand resta avvolto nell'incertezza. Mentre la seconda stagione del crime thriller si avvia alla conclusione, nessuno sa ancora se e quando l'attore britannico tornerà a vestire i panni del suo personaggio. Ma per i fan di Hardy che temono un periodo di astinenza dalle sue interpretazioni intense, c'è una buona notizia: l'attore ha già messo in cantiere un nuovo progetto che potrebbe facilmente rubare i riflettori a un'eventuale terza stagione di MobLand.



Dopo l'esplosivo finale di Havoc su Netflix dello scorso anno, che ha lasciato in sospeso il destino del tiratore scelto Patrick Walker, il prossimo ruolo di Hardy sembra già definito. Si tratta di 77 Blackout, un thriller heist in cui l'attore interpreta l'ennesimo poliziotto fuorilegge, il che conferma la sua predilezione per personaggi al confine tra legalità e criminalità. Ma questa volta c'è una differenza sostanziale: Hardy non si limita a recitare, ma ha firmato anche come co-produttore del film.



Al momento, i dettagli sulla trama di 77 Blackout restano limitati (malgrado il film sia stato annunciato già tempo fa), ma il genere heist promette tensione, colpi di scena e quella caratteristica miscela di intelligenza criminale e azione adrenalinica che ha reso celebri pellicole come Heat o The Town. L'archetipo del poliziotto corrotto o dell'agente che opera ai margini della legge è terreno fertile per Hardy, che ha dimostrato più volte di saper dare profondità psicologica a personaggi moralmente ambigui.

La tempistica del progetto non potrebbe essere più interessante. Con MobLand in una fase di stallo creativo e produttivo (anche se la posizione di Hardy sembra essere stata riabilitata e l'attore è stato addirittura difeso da Helen Mirren) 77 Blackout si candida a diventare il prossimo grande veicolo per l'attore nel panorama dei thriller criminali.



Il poliziotto canaglia di 77 Blackout rappresenta una naturale evoluzione, una variazione sul tema che permette all'attore di esplorare nuove sfumature dello stesso archetipo. La combinazione tra il genere heist e un protagonista delle forze dell'ordine che opera oltre i confini della legalità offre infinite possibilità narrative, dalla pianificazione meticolosa del colpo al tradimento inevitabile, dai dilemmi morali alla violenza esplosiva.



Hardy ha dimostrato di saper passare con disinvoltura dal dramma cupo di Locke alla brutalità stilizzata di Bronson, dalla tensione psicologica di The Drop all'epicità action di Mad Max: Fury Road. La scelta del regista e della squadra creativa sarà determinante nel definire l'identità finale di 77 Blackout, ma la presenza di Hardy come produttore suggerisce che avrà voce in capitolo su ogni aspetto della produzione.