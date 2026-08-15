Lars von Trier ha trasformato la sua depressione nel più bel film (su Prime Video) sulla fine del mondo

Pubblicazione: 15 agosto alle 19:00

La depressione di Lars von Trier è ben documentata. Il visionario regista danese è tormentato dai propri demoni personali, da paure e fobie che lo hanno tenuto lontano dai cieli e dalla frenesia della promozione internazionale. La sua depressione era diventata così paralizzante da renderlo "un foglio bianco", incapace di creare. Fortunatamente, quelle lotte non lo hanno allontanato dalla sedia del regista. Il sedicente "malinconico danese" è tornato al lavoro scavando nelle profondità più estreme dell'empatia con il lacerante Antichrist, per poi mettere in scena i suoi demoni emotivi al centro della narrazione con l'apocalittico Melancholia, disponibile su Prime Video.



Melancholia è la storia chiara e netta della fine del mondo, senza fronzoli né cerimonie. Von Trier rimuove tutta la confusione e la distrazione - notiziari accuratamente confezionati, celebrazioni o caos da fine del mondo, inquadrature frenetiche di persone in tutto il globo - e si concentra su una sola famiglia, isolata dagli altri e alle prese con l'inevitabilità e il rifiuto della fine. Dopo un montaggio di immagini di inquietante bellezza mentre Melancholia si prepara a inghiottire la Terra, il film si divide nella storia di due sorelle. Prima Justine, interpretata da Kirsten Dunst, e il suo matrimonio con Michael, poi Claire, il personaggio di Charlotte Gainsbourg, mentre affronta l'arrivo di Melancholia insieme alla sorella, al marito John - un magistrale Kiefer Sutherland - e al figlio Leo. Mentre Justine si dirige al ricevimento con Michael, sembra felice, anche quando la loro limousine si blocca su una strada tortuosa.

Ma le cose iniziano a disfarsi quando si trova di fronte alla sua famiglia profondamente problematica e nota una stella luminosa che scompare dal cielo notturno. È come se il riconoscimento di Melancholia incrinasse il suo comportamento accuratamente costruito, lasciando che la sua tristezza esploda. Man mano che la festa si svolge, e Justine si confronta con un padre emotivamente immaturo ma gioviale, una madre seriamente deleteria interpretata da Charlotte Rampling, un capo ossessivamente esigente (Stellan Skarsgard) e un cognato impaziente, la sua presa sulla sanità mentale e sulla leggerezza si spezza. La sua depressione rapidamente crescente sembra essere, allo stesso tempo, il risultato dell'ambiente insidiosamente negativo in cui si trova e delle sue stesse lotte interne, mentre abbandona ripetutamente la festa, separandosi dagli ospiti, dalla famiglia e persino dal marito.

Quando il matrimonio è finito, tutti i personaggi estranei vengono rimossi, il pianeta Melancholia si avvicina e la telecamera si concentra su Claire. Lei sta lottando per gestire la depressione ormai debilitante della sorella e le proprie crescenti paure che, nonostante il marito giuri il contrario, Melancholia entrerà in collisione con la Terra. Man mano che l'imponente pianeta si avvicina, ognuno affronta l'evento in modo diverso. Claire si fa prendere dal panico e prepara piani di emergenza, raccogliendo misteriose pillole dal villaggio. John è intellettualmente galvanizzato, studia il fenomeno e coinvolge il figlio piccolo nel fervore. E Justine inizia a diventare più a suo agio e capace man mano che il pericolo aumenta. Il pianeta Melancholia è una presenza imponente e avvolgente che non può essere evitata.

Mentre attraversiamo il matrimonio di Justine, potremmo provare empatia o irritazione. In un mondo e in una vita senza una fine precisa, c'è la libertà di scegliere e condannare, di sentire che tutto ha un senso, di avere l'arroganza della positività.. Vederla nei panni di Justine cancella ogni cattiva o discutibile performance che ha afflitto la sua carriera. La Dunst prospera perfettamente come Justine, come se ci fosse poco o nulla tra il suo sensazionale debutto come la vampira Claudia in Intervista col vampiro e la sua tragica, depressa eroina di fronte alla fine del mondo.

Lars von Trier è un maestro abile della semplicità e dell'arte della manipolazione del pubblico, e di solito lo fa per darci un messaggio sociale e politico. Ma Melancholia non parla di politica o del mondo più ampio. Parla della paura, del dolore e del terrore schiacciante che accompagna la depressione. E parla di livellare il campo da gioco. Per comprendere veramente la malinconia di von Trier, dobbiamo sentire la disperazione e la futilità, e non c'è modo migliore per farlo che strapparci via il nostro mondo, quella coperta di sicurezza che ci dice che la vita va sempre avanti.