Uscito nel 2017, domina Prime Video nel 2026: il film animato con Alec Baldwin da riscoprire

Pubblicazione: 15 agosto alle 18:00

Nove anni dopo la sua uscita nelle sale cinematografiche, Baby Boss continua a dominare Prime Video con una tenacia che ha dell'incredibile. Il film d'animazione della DreamWorks, con Alec Baldwin nei panni del protagonista, si è mantenuto stabilmente nella Top 10 mondiale dei film più visti sulla piattaforma per ben nove settimane consecutive, un risultato che definire insolito sarebbe riduttivo. La storia è quella di un neonato intelligente e parlante, parte di una rete segreta di spie in fasce, che si ritrova a dover collaborare con il fratello maggiore per sventare un complotto che minaccia l'equilibrio tra l'amore per i bambini e quello per i cuccioli. Una premessa bizzarra che ha diviso la critica, come testimonia il punteggio del 53 percento su Rotten Tomatoes, ma che ha conquistato il pubblico globale generando ben 528 milioni di dollari al botteghino mondiale.



Il successo commerciale ha dato vita a un vero e proprio franchise multimediale. Nel 2021 è arrivato il sequel cinematografico Baby Boss: Famiglia e affari, mentre Netflix ha prodotto ben due serie televisive dedicate al personaggio. La prima, Baby Boss: Di nuovo in affari, si colloca narrativamente tra il primo e il secondo film. La seconda, Baby Boss: Di nuovo nella culla, è ambientata dopo gli eventi del sequel cinematografico e ha visto l'uscita della seconda stagione proprio il 13 aprile 2023. Ed è probabilmente qui che si nasconde la chiave dell'enigma. L'arrivo della seconda stagione di Baby Boss: Di nuovo nella culla sulla piattaforma streaming potrebbe aver innescato un effetto domino: i bambini che hanno apprezzato la nuova serie sono tornati a guardare il film originale, magari scoprendolo per la prima volta o riscoprendolo con occhi diversi.

Un circolo virtuoso che ha riportato sotto i riflettori un titolo che, per gli standard del settore, dovrebbe essere considerato un catalogo di repertorio. Tuttavia, mantenere una posizione nella Top 10 mondiale di Prime Video per nove settimane consecutive rimane un'anomalia statistica. Parliamo di una piattaforma dove i contenuti hanno spesso vita breve, divorati dall'algoritmo e sostituiti dalle ultime uscite. Baby Boss sembra aver trovato una formula di longevità che sfida le convenzioni del mercato streaming. Il potere duraturo del franchise evidenzia come l'animazione di qualità, quando supportata da un ecosistema di contenuti correlati, possa generare engagement continuativo.

Proprio come Baby Boss: Famiglia e affari è arrivato dopo la conclusione di Baby Boss: Di nuovo in affari, è lecito ipotizzare che la serie Di nuovo nella culla stia preparando il terreno per un terzo capitolo cinematografico. Se questa teoria dovesse rivelarsi corretta, la popolarità apparentemente inspiegabile di Baby Boss acquisterebbe un senso strategico ben preciso. La performance del film dimostra anche come il pubblico infantile consumi contenuti in modo diverso rispetto agli adulti. I bambini amano la ripetizione, rivedono ossessivamente i loro film preferiti e creano legami affettivi con i personaggi che vanno oltre la novità.