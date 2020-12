Lo scrittore, autore di alcuni dei romanzi di Star Wars, ha svelato in una recente intervista di aver scritto una storia preliminare dicon l’obiettivo di “sistemare il più possibile” i danni fatti da, da lui considerato un “film terribile“.

Il trattamento non è stato preso in considerazione dalla Lucasfilm dopo l’uscita di Episodio VIII perché il nono film era già in sviluppo, ma Foster ha ammesso di aver provato a spiegare molte delle “cose stupide” raccontare in Gli ultimi Jedi.

Tra queste, il motivo per cui Rey senza allenamento riuscisse “tutto a un tratto ad avere più Forza di tutti“. Foster pensò a una soluzione: far scoprire che Rey aveva avuto una malattia non identificata e che parti del suo cervello erano state sostituite con componenti robotiche, il che l’avrebbe resa in parte droide e quindi con maggiori capacità di apprendimento.

Quanto al resto:

Davo motivazioni più solide per il personaggio di cui Boyega si innamora forzatamente. Le davo qualcosa di consistente da fare per giustificare il suo personaggio. […] Alla fine del film [dopo una battaglia su Coruscant] Luke muore al di sotto di un albero, arriva Rey, e le ultime parole di Luke sono “Zia Beru”, per chiudere il cerchio.

L’autore ha parlato in generale della nuova trilogia, spiegando di aver apprezzato molto Il risveglio della Forza, dal cui romanzo era stato costretto a rimuovere un accenno al rapporto romantico tra Finn e Rey:

Mi è piaciuto molto Episodio VII. Credo si aprisse a sviluppi molto forti mai affrontati in Episodio VIII. Ho odiato Episodio VIII, e ho trovato bello episodio IX. Non grandioso, ma bello.

Secondo Foster, con L’ascesa di Skywalker il regista J.J. Abrams si è ritrovato costretto “a spiegare e fare i conti con molte delle cose stupide e ridicole successe in Episodio VIII“.

Per l’universo di Star Wars, Alan Dean Foster ha scritto i romanzi Guerre stellari (Star Wars), La gemma di Kaiburr (Splinter of the Mind’s Eye), The Approaching Storm (2002) e Star Wars: Il risveglio della Forza.

Fonte