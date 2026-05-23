Lo specchio rivela una presenza inquietante: Alfred Molina svela cosa ci si potrebbe aspettare da The Boroughs 2

Pubblicazione: 23 maggio alle 10:00

La prima stagione di The Boroughs si è conclusa con un finale che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. La nuova serie dei Duffer Brothers, i creatori di Stranger Things, ha debuttato su Netflix offrendo una conclusione apparentemente soddisfacente alla caccia al mostro intrapresa dai protagonisti, ma con un colpo di scena finale che apre le porte a scenari completamente inaspettati.



Ambientata in una comunità di pensionati dall'aspetto idilliaco, The Boroughs nasconde segreti oscuri sotto la superficie. Quando uno dei residenti muore in circostanze misteriose, i vicini si uniscono per scoprire la verità contorta dietro quanto accaduto. E la trovano, certamente. Ma è proprio nell'ultima sequenza che emerge un elemento perturbante: mentre Sam Cooper, interpretato da Alfred Molina, controlla la sua ferita nello specchio del bagno, la superficie riflettente inizia a distorcersi, a "glitchare". Lui non se ne accorge, ma gli spettatori sì. E quel dettaglio cambia tutto.



Quella scena suggerisce che potrebbero esserci elementi soprannaturali ancora più profondi rispetto a quanto scoperto con la morte di "Mother", l'entità misteriosa al centro degli eventi della prima stagione. Come ha spiegato lo stesso Molina a TV Insider, quella scelta narrativa non è casuale: "È importante per la storia perché penso che avessimo già un occhio rivolto a cosa succederà, forse in una stagione 2, se accadrà. Dove andrà a parare tutto questo?".

Al momento Netflix non ha ancora confermato ufficialmente il rinnovo per una seconda stagione, ma considerando lo storico rapporto tra i Duffer Brothers e la piattaforma di streaming, sarebbe sorprendente se non arrivasse un annuncio in tempi relativamente brevi. Il successo di Stranger Things ha dimostrato che il duo sa come costruire universi narrativi capaci di catturare milioni di spettatori in tutto il mondo, e The Boroughs sembra destinata a seguire una traiettoria simile.



Ma cosa potrebbe riservare una eventuale seconda stagione? Oltre all'enigma dello specchio, che suggerisce una presenza ancora attiva all'interno della comunità, ci sono dinamiche personali irrisolte che potrebbero alimentare nuove storyline. In particolare, il rapporto tra Judy e Art potrebbe essere ancora teso dopo che lei ha infranto la regola cardinale del loro matrimonio aperto: non innamorarsi. E si è innamorata proprio di Jack.



Clarke Peters ha lasciato intendere che i conti non sono ancora saldati: "Potreste dover aspettare per vedere cosa succede tra noi andando avanti, perché le cose non sono state completamente risolte. Sappiamo cosa sta succedendo, e se hai una relazione aperta, immagino che quando viene messa alla prova, tu sappia esattamente dove ti trovi. Andava tutto bene quando si giocava, ma l'amore è egoista".

La struttura narrativa dei Duffer Brothers si è sempre basata su una combinazione di elementi soprannaturali, dinamiche personali profonde e misteri stratificati. The Boroughs non fa eccezione, e il finale della prima stagione sembra voler replicare quella formula che ha reso Stranger Things un fenomeno globale: risolvere un mistero principale lasciando però aperta una porta su qualcosa di ancora più grande e inquietante.