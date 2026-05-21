Il ruolo di Hopper in Stranger Things doveva essere di un attore molto diverso: l'ultima rivelazione dei Duffer

Pubblicazione: 21 maggio alle 10:00

Ci sono scelte di casting che diventano così iconiche da sembrare inevitabili, come se quell'attore fosse nato per interpretare quel personaggio. David Harbour nei panni dello sceriffo Jim Hopper in Stranger Things è esattamente questo: un'alchimia perfetta tra interprete e ruolo che ha contribuito a definire l'identità stessa della serie Netflix. Eppure, dietro questa apparente naturalezza si nasconde una storia diversa, fatta di rifiuti, seconde scelte e un colpo di fortuna che ha cambiato tutto.



Durante una recente intervista nel podcast Happy Sad Confused, i creatori della serie Matt Duffer e Ross Duffer hanno rivelato un retroscena sorprendente: Harbour non era la loro prima scelta per Hopper. La verità è emersa quasi per caso, quando lo stesso David Harbour, ospite del podcast insieme ai creatori, ha scherzato sulla questione con autoironia: "Sono abbastanza sicuro di essere stato la seconda scelta, e non so nemmeno dietro a chi. Forse ero la terza scelta". Una battuta che ha spinto Matt Duffer a confermare quello che fino a quel momento era rimasto un segreto ben custodito. Il primo nome sulla lista per interpretare Jim Hopper non era David Harbour, ma Billy Crudup.



Billy Crudup, attore noto al grande pubblico per ruoli in film come Quasi famosi e Watchmen, e più recentemente per la sua interpretazione in The Morning Show, è un attore dal profilo completamente diverso rispetto a Harbour: più raffinato, meno istintivo, con una presenza scenica sofisticata e un'energia più cerebrale. Matt Duffer ha spiegato senza troppi giri di parole il motivo per cui Crudup non accettò il ruolo: "All'epoca non credo fosse molto interessato alla televisione".

Il rifiuto di Crudup aprì la strada a David Harbour, che conquistò il ruolo con una facilità disarmante. Ross Duffer ha raccontato che l'attore fece una sola audizione, e nemmeno davanti ai creatori: "Entrò, fece un'unica prova. Noi non eravamo nemmeno presenti, vedemmo solo il tape ed era subito chiaro: questo è Hopper". Una conferma immediata, istintiva, che dimostra quanto il casting sia spesso una questione di alchimia più che di pianificazione.



Questa rivelazione permette di riflettere su quanto il destino di una serie possa dipendere da scelte apparentemente casuali. Pensare a un Hopper interpretato da Billy Crudup significa immaginare una versione di Stranger Things profondamente diversa. Crudup avrebbe probabilmente portato una sensibilità più urbana, un'eleganza fuori luogo nella provincia americana di Hawkins, una distanza emotiva che avrebbe reso il personaggio più enigmatico ma forse meno umano.



Jim Hopper non è solo il poliziotto sconfitto che indaga su eventi paranormali, ma anche un uomo distrutto dal lutto, incapace di elaborare la perdita della figlia, che affoga il dolore nell'alcol e nell'isolamento. David Harbour ha costruito il personaggio su una vulnerabilità ruvida, fatta di silenzi pesanti, esplosioni di rabbia e momenti di tenerezza improvvisa. La sua fisicità robusta, quasi operaia, si sposa perfettamente con l'estetica anni Ottanta della serie e con l'immaginario della provincia americana che i Duffer volevano restituire.

Il rapporto tra Hopper e Undici, che si sviluppa dalla prima stagione fino a diventare il cuore emotivo della serie, è costruito proprio su questa fisicità protettiva e su una paternità surrogata fatta di gesti più che di parole. È difficile immaginare Billy Crudup in quella dinamica: la sua recitazione, più intellettuale e contenuta, avrebbe probabilmente spostato il baricentro del personaggio verso una dimensione psicologica diversa.



Nella terza stagione, Hopper diventa il perno della dinamica familiare con Undici, un padre goffo e iperprotettivo che deve imparare a lasciar andare. Nella quarta stagione, il suo arco narrativo in Russia mostra un uomo ormai disposto a sacrificarsi completamente per gli altri, trasformando il personaggio da antieroe cinico a figura paterna consapevole. Questo percorso, così profondamente radicato nell'interpretazione di Harbour, sarebbe stato inevitabilmente diverso con un altro attore.



Oggi, a distanza di anni, è impossibile immaginare Stranger Things senza David Harbour. Il suo Hopper è diventato parte integrante dell'identità della serie, un simbolo riconoscibile quanto il Sottosopra o il Demogorgone. La rivelazione dei Duffer non sminuisce il lavoro di Harbour, anzi lo valorizza, dimostrando che anche le seconde scelte, quando sono quelle giuste, possono diventare perfette.