Il vampiro Lestat: la terza stagione sarà come una serie di esplosioni concatenate, parola di Eric Bogosian

Pubblicazione: 21 maggio alle 07:00

La terza stagione di Intervista col vampiro, ufficialmente intitolata Il vampiro Lestat, si prepara a detonare sugli schermi come una serie di esplosioni concatenate. A dirlo è Eric Bogosian in persona, l'attore che dà volto e voce al cinico giornalista Daniel Molloy. E quando Bogosian parla, le sue parole pesano: "Le nostre altre stagioni sono come una miccia lenta che finisce con i fuochi d'artificio. Questa stagione è un sacco di esplosioni che terminano con una bomba atomica alla fine. Nessuno vedrà arrivare quello che sta per succedere".



Alla fine della seconda stagione, Armand ha trasformato Daniel in vampiro fuori campo, un momento che ha lasciato i fan con più domande che risposte. Ora, finalmente, vedremo cosa significa per un uomo già anziano, già vissuto, già segnato dal Parkinson, svegliarsi in un corpo immortale. Bogosian non nasconde la complessità del suo personaggio in questa nuova fase. Daniel è tecnicamente guarito dalla malattia che lo affliggeva da umano, il vampirismo dovrebbe averlo liberato dal tremore e dalla degenerazione.

Eppure, come spiega l'attore, "È difficile quando stai diventando un vampiro e sei già vecchio e hai già vissuto la tua vita". L'immortalità acquisita in tarda età non è il dono che potrebbe sembrare. Daniel sta attraversando un trauma, un processo di adattamento che va ben oltre il semplice imparare a nutrirsi di sangue. Con Louis, Daniel aveva costruito una sorta di simpatia reciproca durante le due stagioni precedenti, un rapporto basato sul rispetto intellettuale e su una strana affinità. Con Lestat, la dinamica è completamente diversa.

"Lestat è il monello, e Daniel, beh, in realtà lo è un po' anche lui", rivela Bogosian. "Si danno sui nervi a vicenda parecchio, quindi questa è una parte grande e divertente. Sam può essere molto divertente, e mi è piaciuto molto fare cose con lui". Sam Reid, che interpreta il leggendario Lestat, viene descritto da Bogosian come "una rockstar, ed è quello vero". L'alchimia tra i due attori promette scintille, soprattutto considerando che Daniel, nonostante sia un vampiro neonato, mantiene intatto il suo ego smisurato. "Daniel ha un ego piuttosto spropositato, e come molte persone con grandi ego, pensa che tutto quello che fa sia fantastico", spiega l'attore di Succession.

"In realtà pensa di essere migliore di tutti questi ragazzi, e non gli importa che possano ucciderlo con un colpo di polso, il che è piuttosto interessante"."acque piuttosto profonde",. L'esperienza della neonata immortalità è paragonata all'essere invitato in una confraternita dove tutti vogliono farti il nonnismo continuamente. Può essere duro, persino per il sarcastico e irriducibile Daniel Molloy.anche quando hai l'eternità davanti., colui che gli ha dato il dono oscuro per ragioni ancora non del tutto chiare agli spettatori della serie. I fan dei romanzi di Anne Rice conoscono bene la loro storia, immortalata nel capitolo di La regina dei dannati intitolato "La storia di Daniel, il servo del diavolo, o il ragazzo di Intervista col vampiro"., e la serie AMC sembra pronta a renderle giustizia.

Lavorare con Assad Zaman, racconta Bogosian, è un'esperienza quasi ipnotica. "Devo dire che lavorare con tutti questi ragazzi dello show, ma con Assad in particolare, perché faccio un sacco di cose con lui questa stagione, loro sono così realistici sul set che quasi non devi recitare. E questo ragazzo incredibilmente dolce, quando non è davanti alla telecamera, si trasforma in questo ragazzo davvero malvagio, ed è molto facile arrabbiarsi con lui, cosa che faccio. Mi arrabbio con tutti loro, ma in particolare con Armand e Lestat".



La terza stagione vede il ritorno di tutto il cast principale, con Sam Reid, Jacob Anderson, Assad Zaman e Delainey Hayles, oltre all'arrivo di Jennifer Ehle nel ruolo di Gabrielle, la madre di Lestat. Bogosian è particolarmente entusiasta del ritorno di Hayles e dell'aggiunta di Ehle. "Abbiamo il cast più bello, meraviglioso. Jen è semplicemente incredibile come Gabrielle. È fantastico riavere Delainey. Delainey è un genio. Non sempre succede, ma siamo una famiglia di attori molto felice".



Il vampiro Lestat promette di essere più esplosiva, più viscerale e più imprevedibile delle stagioni precedenti. Con Daniel Molloy che naviga le acque tumultuose della sua nuova esistenza, scontrandosi con Lestat, confrontandosi con Louis e preparandosi a un incontro devastante con Armand, la serie sembra pronta a esplorare il lato meno glamour dell'immortalità. Quello fatto di traumi non risolti, relazioni complicate e la scoperta che l'eternità non cancella chi sei stato, ma amplifica ogni tua contraddizione.