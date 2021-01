Era il mese di settembre del 2019 quando abbiamo appreso che, il boss dei, si sarebbe occupato della produzione di un film di ECCO TUTTI I DETTAGLI ). Poi, nel 2020, le cose sono andate come sono andate e, per avere degli effettivi aggiornamenti sui prossimi progetti cinematografici e televisivi collegati a, abbiamo dovuto attendere il recente Investor Day della Disney ( LEGGI LA LISTA DEI FILM E DELLE SERIE TV ANNUNCIATE DALLA DISNEY ).

Da Deadline giunge ora la notizia che lo Star Wars prodotto da Kevin Feige verrà sceneggiato da Michael Waldron, già noto a Feige and co visto che è l’autore dello script di Doctor Strange in the Multiverse of Madness nonché produttore esecutivo e capo del dipartimento scrittura di Loki, la serie TV dei Marvel Studios con Tom Hiddleston e Owen Wilson che debutterà in streaming a maggio su Disney+.

L’ingaggio di Michael Waldron, vincitore di un Emmy per il suo lavoro sulla quarta stagione di Rick and Morty, per il progetto della Lucasfilm, farebbe parte di un più ampio accordo stipulato fra lo scrittore e la major (la cosa non è stata commentata ufficialmente dalla Disney, ndr.). In buona sostanza, sembra anche implicitamente confermare anche il fatto che Loki avrà una seconda stagione. Allo stato attuale, non si conoscono ulteriori dettagli sullo stato di sviluppo del film e sull’eventuale periodo di uscita. L’unico film del franchise ad avere una data di debutto in sala è Star Wars: Rogue Squadron, previsto per il dicembre del 2023. La pellicola verrà diretta dalla regista di Wonder Woman, e relativo seguito, Patty Jenkins: non sarà un adattamento letterale di un videogame o di un fumetto di Rogue Squadron, ma, chiaramente, si tratterà di una storia originale fortemente influenzata da questi materiali.

Cosa ne pensate di questo aggiornamento sul progetto starwarsiano di Kevin Feige? Ditecelo nei commenti!