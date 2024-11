Loki 3 e Agatha All Along 2: Brad Winderbaum di Marvel parla del possibile futuro delle due serie

Pubblicazione: 13 novembre alle 16:30

Brad Winderbaum, a capo dei settori Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, ha condiviso al D23 Brazil qualche dettaglio del futuro di Loki e Agatha All Along, non escludendo la realizzazione, rispettivamente, della stagione 3 e 2.

Jac Schaeffer ha un'immaginazione incredibile e aveva una visione per questo show e per questi personaggi che era realmente unica e ha permesso a Kathryn Hahn di incarnare questo personaggio in modo così significativo. Sento che, come attrice, lei sarà per sempre legata ad Agatha Harkness.

Il responsabile dello studio, parlando dello spinoff di WandaVision, ha sottolineato:

Penso che tutti vogliamo vedere altre avventure a Westview. Quella povera città, voglio dire, hanno un momento di pausa? Tra WandaVision e Agatha, andiamo…

Winderbaum ha poi aggiunto, alimentando le ipotesi di un ritorno dello show:

Da parte della Marvel non c'è stata invece alcuna conferma o smentita riguardante il possibile sviluppo di uno show su Wiccan o un film su Scarlet Witch. I personaggi coinvolti in Agatha All Along, tuttavia, potrebbero comunque apparire nel già annunciato progetto dedicato a Vision.

Un possibile ritorno di Tom Hiddleston nel MCU

Rispondendo alla possibile realizzazione della stagione 3 di Loki, Brad ha inoltre ribadito che non si può escludere nulla:

C'è sempre una possibilità.

Winderbaum ha inoltre svelato che sarebbe felice di rivedere sugli schermi Jessica Jones, personaggio interpretato da Krysten Ritter, che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe apparire in Daredevil: Born Again.