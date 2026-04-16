Longlegs: Nicholas Cage tornerà nei panni della creatura disturbante che il pubblico ha amato, nel sequel del film

Pubblicazione: 16 aprile alle 12:00

Il serial killer più agghiacciante del cinema recente sta per tornare. Nicolas Cage riprenderà il ruolo di Longlegs in un nuovo capitolo cinematografico che espanderà l'universo del thriller horror che ha dominato il box office nel 2024. La notizia arriva direttamente dal regista Osgood Perkins, che dirigerà, scriverà e produrrà questo attesissimo seguito.



Non si tratterà di un sequel diretto nel senso tradizionale del termine. Il nuovo film si collocherà all'interno dell'universo narrativo di Longlegs, esplorando territori inesplorati e offrendo una prospettiva inedita sulla mitologia costruita dal primo capitolo. Un approccio che ricorda le espansioni cinematografiche più riuscite del genere horror, dove l'atmosfera e il mondo narrativo contano quanto i singoli personaggi.



Il primo Longlegs ha rappresentato un fenomeno culturale oltre che commerciale. Uscito nelle sale a luglio 2024, il film ha raccontato le indagini dell'agente FBI Lee Harker, interpretata da Maika Monroe, sulle tracce di un serial killer che aveva sterminato diverse famiglie nel Pacifico nordoccidentale. La particolarità del caso risiedeva nell'apparente assenza di prove fisiche lasciate dall'assassino, costringendo la protagonista a fare affidamento sui propri poteri chiaroveggenti per risolvere il mistero.

Longlegs - Prime Video

Con un budget contenuto di appena 10 milioni di dollari, il thriller ha generato incassi stratosferici: 74 milioni nel solo Nord America e 128 milioni complessivi a livello globale. Un ritorno sull'investimento che ha fatto di Longlegs il film di maggior successo domestico nella storia di Neon, lo studio che lo aveva distribuito. Numeri che parlano chiaro e che spiegano l'entusiasmo per questo nuovo capitolo.



La critica aveva accolto favorevolmente il film, premiandolo con un punteggio Certified Fresh dell'85 per cento su Rotten Tomatoes. Il pubblico si era mostrato leggermente più diviso, con un audience score del 61 per cento, segno di un'opera polarizzante ma capace di lasciare il segno. L'interpretazione di Cage aveva suscitato reazioni viscerali: il suo Longlegs era una creatura disturbante, un personaggio costruito con una fisicità innaturale e una presenza scenica destabilizzante.



Il nuovo capitolo di Longlegs non ha ancora una data di uscita ufficiale. Le riprese potrebbero iniziare nel corso dell'anno, con un'uscita prevista per il 2027 o il 2028. L'attesa sarà lunga, ma per i fan del primo film e dell'horror psicologico, la promessa di rivedere Nicolas Cage nei panni di uno dei villain più disturbanti degli ultimi anni rappresenta già di per sé un evento da segnare sul calendario.