Yellowstone, Kevin Costner reagisce all'uscita di scena di John Dutton e ribadisce: "Non ho abbandonato la serie"

Pubblicazione: 13 novembre alle 15:30

Kevin Costner, ospite del programma condotto da Michael Smerconish su SiriusXM, ha commentato l'uscita di scena di John Dutton avvenuta nel primo episodio della seconda parte della stagione 5 di Yellowstone.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni riguardanti quanto accaduto.

Nella puntata si scopre infatti che il protagonista è stato ucciso e la sua morte è stata fatta sembrare un suicidio.

Non l'ho vista. Ho sentito che c'è un suicidio, quindi non è qualcosa che mi fa venire la voglia di correre a vederla.

Costner ha ora spiegato che non ha ancora guardato la puntata:

L'attore ha inoltre sottolineato che John non è una persona da togliersi la vita e che è convinto che gli autori siano particolarmente intelligenti e troveranno un modo per mostrare quell'evento in modo convincente.

Kevin ha poi voluto ribadire ancora una volta che non ha abbandonato lo show:

Non volevo realmente lasciarmi qualcosa alle spalle. C'erano dei gap presenti ed era previsto dal contratto che potessi occuparmi di diversi progetti, che ci fosse lo spazio per l'altra cosa. C'era, ma per loro è stato difficile mantenere le tempistiche. Sembrava fosse troppo complicato per loro riuscirci. C'era il tempo a disposizione, si poteva gestire. Ma nessuno lo ha fatto, non me ne sono andato. Non ho abbandonato lo show. Okay?

La star del cinema ha voluto ribadire che era prevista la possibilità che si occupasse di altri progetti, sottolineando:

Nel corso di un periodo di otto mesi, due diversi tipi di contratti sono stati negoziati. Non per mia richiesta, ma da parte loro per provare a realizzare le cose. Sono andato incontro per quanto riguarda due cose che sono cambiate, le cose cambiano, e alla fine, quando volevano cambiare tutto una terza volta, considerando che avevo degli obblighi e 300 persone che mi aspettavano, non potevo più farlo. Non potevo aiutarli. Ma non ho abbandonato lo show. Si è trattato del fatto che tutti devono rispettare quello che dicono faranno. E non importa che tipo di lavoro fai.