Yellowstone 5B: John Dutton, interpretato da Kevin Costner, sarà comunque una figura centrale negli episodi

Pubblicazione: 06 novembre alle 17:02

Nella serata di domenica, su Paramount Network, debutterà la seconda parte della stagione 5 di Yellowstone e John Dutton, interpretato da Kevin Costner, sarà una presenza centrale.

L'attore, come ampiamente anticipato, non è tornato sul set per girare le puntate inedite, ma la regista Christina Voros ha ribadito che la presenza del personaggio sarà "fondamentale".

La filmmaker ha diretto quattro delle sei puntate previste e ha spiegato:

Penso che dire più di quello potrebbe potenzialmente compromettere tutto il lavoro compiuto nella scrittura degli script. Ma penso che il motivo per cui le persone si stanno chiedendo 'Lo è, non lo è? Dove è, dove non è?' sia perché lui è il patriarca e la sua presenza è una componente essenziale della storia. John Dutton è ancora centrale.

Voros ha poi commentato in modo criptico l'assenza di Costner sul set:

Non so se eravamo senza di lui. Non lo so!

Leggere lo script mi ha fatta sentire realmente fortunata per avere la possibilità di dirigerla. Taylor Sheridan ha sempre un senso di dove qualcosa si concluderà, e la gioia è osservarlo mentre scopre come arrivarci. Quindi tutto quello che posso dire è... Mi sento tremendamente grata nell'essere una parte della narrazione di questo capitolo nella storia.

Christina ha quindi parlato del lavoro compiuto sulla sceneggiatura: