Yellowstone 5B: Kelly Reilly e Cole Hauser rassicurano i fan di Beth e Rip

La stagione 5 di Yellowstone potrebbe essere l'ultima e Cole Hauser e Kelly Reilly hanno voluto rassicurare i fan della coppia composta da Rip e Beth.

Intervistati da TVLine, i due attori hanno spiegato che quando riprenderà la narrazione la coppia sentirà molta pressione nelle nuove puntate.

Cole ha sottolineato che i due dovranno raccogliere i pezzi di quanto accaduto e andare avanti, oltre ad avere molta nuova responsabilità.

La situazione, come prevedono gli spettatori, sarà piuttosto complicata anche a causa dell'assenza di Kevin Costner nel ruolo di John Dutton.

Kelly ha però ribadito che la coppia sarà molto unita:

La storia si era interrotta con Beth e John che stavano progettando di uccidere Jamie.

Reilly ha aggiunto:

Rip non sa cosa Jamie ha fatto a Beth. Si tratta di un segreto, è ancora qualcosa che non gli è stato detto.

Hauser ha sottolineato:

L'attore ha inoltre anticipato che Rip non sta percependo una pressione maggiore con John che, probabilmente, non sarà presente:

Non penso. John Dutton gli ha insegnato a essere in quella situazione. Venticinque anni dopo, gestire un ranch è la sua seconda natura. La parte più stressante è come si sarebbe trasferito nella casa con Beth e sentito a suo agio in quel mondo. Perché è stato all'esterno per tutta la sua vita. Se qualcosa lo faceva sentire a disagio, erano un paio di anni prima quando entravo nella casa e dormivo con lei nell'abitazione del mio capo.