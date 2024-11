Yellowstone 5B: ecco come è stata spiegata l'assenza di Kevin Costner, interprete di John Dutton

Pubblicazione: 11 novembre alle 14:30

La serie Yellowstone è tornata sugli schermi con la seconda parte della stagione 5, svelando in che modo gli autori hanno gestito l'uscita di scena di Kevin Costner, interprete del patriarca John Dutton.

Un'immagine del primo episodio inedito di Yellowstone 5B

Come viene spiegata l'assenza di John Dutton

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

All'inizio dell'episodio, Beth ha trovato nella residenza del governatore delle macchine della polizia e Clara che stava piangendo all'esterno della casa. Guardando l'assistente di John, la protagonista si è resa conto di aver perso suo padre. Quando Kayce è arrivato ha trovato del sangue sul muro del bagno di John e una pistola a terra.

Il corpo del protagonista è stato mostrato solo di lato, senza mai inquadrare il suo volto.

Beth ha voluto guardare e, piangendo, ha detto a Kayce di essere convinto sia stato Jamie.

Successivamente si vedeva proprio Jamie sconvolto mentre al notiziario si parla della tragedia e una telefonata rivela che la morte di John è stata considerata un suicidio. Lynelle chiede poi a Jamie quanto accaduto e lui lo spiega sussurrandole in un orecchio, ricevendo come risposta di non rivelarlo a nessuno poco prima che debba presentarsi di fronte a un gruppo di reporter.

Beth, ascoltando la conferenza stampa, ha una crisi di nervi e ribadisce di essere convinta si tratti di un omicidio, come ripete anche al marito Rip chiedendogli di tornare a casa.

Un flashback riporta la storia a sei settimane prima, quando Beth era impegnata nei suoi servizi alla comunità e veniva lasciata andare 18 ore prima rispetto al previsto. Kayce, Monica e Tate erano andati a dare uno sguardo alla casa che John aveva offerto, decidendo che poteva diventare la loro residenza.

Sarah ha incontrato un uomo chiamato Grant, che le rivela di avere un video in cui fa sesso con Jamie. I due stringono un accordo che prevede come Grant 'aiuterà' il governatore a suicidarsi.

Rainwater e Mo vengono mostrati mentre guardano un lago e si lamentano del fatto che se saltasse una delle condutture sarebbero rovinati.

Nel presente Jamie torna a casa e inizia a piangere, mentre Sarah vuole festeggiare perché è convinta che abbia vinto. L'uomo non sa infatti che il 'suicidio' di John era parte di un piano ed era invece convinto che Dutton si fosse tolto la vita a causa sua e del processo. Sarah dichiara quindi 'Questo ora è il tuo regno'.

Beth e Kayce, al ranch, iniziano a pensare a chi potrebbe aver aiutato Jamie a uccidere John, scoprendo inoltre che non ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza dalle 3.50 alle 5.18 di mattina.

Beth ha quindi sfidato Kayce di andare da Jamie e guardarlo negli occhi per capire la verità, aggiungendo che poi tornerà da lei e la aiuterà a decidere come ucciderlo.

La puntata si conclude infine con il ritorno di Rip a casa.