Yellowstone 5B, il cast commenta l'assenza di Kevin Costner: "Difficile immaginare la serie senza di lui"

Pubblicazione: 10 novembre alle 11:41

La seconda parte della quinta stagione di Yellowstone inizia oggi negli Stati Uniti, dopo quasi due anni di attesa. Nei nuovi episodi, però, ci sarà una grande assenza: quella di Kevin Costner.

Come noto, dopo una serie di divergenze tra l'attore e produttore e il creatore della serieriguardo a sceneggiatura e produzione, Costner ha scelto di non tornare concentrandosi sulla realizzazione di. Sheridan ha continuato la serie concentrandosi sui figli di John Dutton, con una modalità non molto diversa da quella avvenuta in Succession

Sul red carpet della premiere, Luke Grimes, che interpreta Kayce Dutton, ha commentato con The Hollywood Reporter l'assenza di Costner, esprimendo tristezza e rassicurando nel contempo i fan:

È difficile immaginare la serie senza di lui. Ma è sempre stato il destino della serie. La domanda era: i figli possono farcela senza di lui? Quindi sapevamo tutti che si sarebbe arrivati a questo punto, solo che non sapevamo come o quando, e chiaramente è accaduto in modo diverso da quello che pensavamo. Ma quello che è successo è che si è intensificato tutto, portando la serie a un livello 10. Ora tutto inizierà a svelarsi.

Grimes ha aggiunto che completare la serie è stato "un miracolo", considerando anche le difficoltà legate al COVID e gli scioperi.

Anche Wes Bentley (Jamie Dutton) ha espresso tristezza:

Ci manca. È una parte fondamentale della serie e una grande persona da avere intorno.

Secondo Cole Hauser (Rip Wheeler), questi ultimi episodi non devono condurre necessariamente alla fine del viaggio: ancora non sappiamo se ci sarà una sesta stagione, ma non è da escludere che vengano annunciati altri spinoff. Lo pensa anche lui riguardo la storia di Rip e Beth Dutton (Kelly Reilly):

Si potrebbe andare avanti per sempre con questi due. Non ci sono limiti quando si tratta di questa coppia, nessuna barriera. Finché Taylor vorrà scrivere qualcosa di speciale, so che Kelly e io saremmo interessati a farlo.