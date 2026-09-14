Matthew McConaughey e JLo in questa commedia su Prime Video che merita una seconda possibilità

Pubblicazione: 14 settembre alle 20:00

Ci sono film che attraversano gli anni con la grazia di un elefante in una cristalleria, invecchiando male fino a diventare imbarazzanti ricordi di un'epoca passata. E poi c'è The Wedding Planner - Prime o poi mi sposo, disponibile su Prime Video, la commedia romantica del 2001 con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey che, contro ogni previsione, ha saputo resistere alla prova del tempo molto meglio dei suoi contemporanei. Mary Fiore, wedding planner di talento e dedizione maniacale, incontra Steve Edison, pediatra dal fascino vagamente texano, quando lui la salva da un incidente per le strade collinari di San Francisco. Chimica istantanea, sguardi languidi, la promessa di qualcosa di speciale. Peccato che lui si riveli essere lo sposo di uno dei matrimoni più importanti che lei stia organizzando. Un classico guaio, insomma.





Eppure, dove la maggior parte delle commedie romantiche di quella stagione cinematografica sono sprofondate nell'oblio o nell'imbarazzo nostalgico, The Wedding Planner mantiene una sua dignità, una freschezza che merita di essere rivalutata. E il merito è quasi interamente sulle spalle perfettamente squadrate di Jennifer Lopez.. Quando chiede una promozione al suo capo, lo fa con una frase che è diventata un mantra per chi l'ha vista: "So che tu sai che hai bisogno di me".. Quante donne, nel cinema di quell'epoca, potevano permettersi questa chiarezza senza essere dipinte come villain?. È il tipo di personaggio multidimensionale che raramente trovava spazio nelle commedie romantiche dell'epoca, un'era che preferiva polarizzare le donne tra ingenue romantiche e carrieriste senza cuore. Ma ciò che davvero distingue questo film è la lucidità di Mary.. Lo accusa di "cercare peperoncino piccante" ovunque e di mandare segnali contraddittori mentre è impegnato con un'altra donna. Non si fa mettere i piedi in testa, nemmeno quando è ubriaca e vulnerabile dopo aver incontrato il suo ex fidanzato. I suoi confini restano saldi, la sua dignità intatta.

C'è poi l'aspetto familiare, gestito con una sensibilità rara per un film hollywoodiano. Mary si prende cura di Salvatore, il padre vedovo immigrato italiano, e gioca a Scrabble con lui e i suoi amici anziani come un vero hobby, non come un gesto di carità condiscendente. Quando il padre le propone un matrimonio combinato con Massimo, amico d'infanzia, lei non lo liquida con sdegno ma cerca di capire da dove viene quella richiesta. E qui il film, pur con tutti i suoi limiti nella rappresentazione della cultura italoamericana, tocca qualcosa di profondo: i genitori di Mary avevano avuto un matrimonio combinato, eppure incredibilmente amorevole e solidale fino alla morte della madre. Non è un'apologia dei matrimoni combinati, ma il riconoscimento che le storie d'amore sono più complesse delle narrazioni hollywoodiane, e che la famiglia e la comunità contano nelle scelte sentimentali.



