Megan Fox su Netflix, nel film che in cui è passata dal flop al rappresentare un'icona femminista

Pubblicazione: 01 agosto alle 18:00

Dieci anni sono un'eternità nel cinema. Sufficienti per trasformare un fallimento commerciale in un oggetto di culto, un film dimenticato in un manifesto generazionale. È esattamente quello che è successo a Jennifer's Body, l'horror-comedy del 2009 disponibile su Netflix diretto da Karyn Kusama e scritto da Diablo Cody, con Megan Fox nel ruolo di una liceale che letteralmente mangia uomini. Quando il film debuttò nelle sale nel settembre 2009, il verdetto fu spietato. La critica, composta prevalentemente da uomini bianchi di mezza età, bocciò senza appello questo teen horror al femminile: su Rotten Tomatoes si fermò a un misero 44 per cento di gradimento. Il pubblico rimase a casa.



Ma come si trasforma uno dei flop più celebri della fine degli anni Duemila in un cult celebrato nel 2019 e oltre? La risposta è complessa, stratificata, e racconta molto di come sia cambiato il modo in cui guardiamo, giudichiamo e consumiamo il cinema. La trama è semplice nella sua premessa, complessa nelle sue implicazioni. Jennifer, interpretata da Megan Fox all'apice della sua fama post-Transformers, è la ragazza più bella e popolare della scuola. Needy, il personaggio di Amanda Seyfried, è la sua migliore amica: più timida, più studiosa, legata a Jennifer da un rapporto di codipendenza malsana ma profondamente umana. Le loro vite cambiano per sempre dopo un concerto dei Low Shoulder, una band indie rock disposta a sacrificare una vita umana pur di ottenere la fama.

Credendo erroneamente che Jennifer sia vergine, i musicisti la offrono in sacrificio, ma il rituale va storto: Jennifer diventa un succube, una creatura che si nutre letteralmente di uomini. Solo l'amore della sua migliore amica può fermarla. Il primo grande problema del film fu il marketing. La 20th Century Fox, lo studio distributore, decise di puntare tutto sulla sex appeal di Megan Fox. Il poster mostrava l'attrice in uniforme da cheerleader, uno sguardo ammiccante. Il trailer enfatizzava il bacio saffico tra le due protagoniste, giocando la carta del lesbian-baiting per attirare adolescenti maschi ed eterosessuali. Ma il film che si trovavano davanti nelle sale era tutt'altro: acido, tagliente, femminista fino al midollo.

Questa discrepanza tra aspettative e realtà fu letale. Gli spettatori che cercavano un teen horror sexy rimasero delusi. Quelli che avrebbero potuto apprezzarne l'intelligenza e la satira non entrarono mai in sala, perché il marketing li aveva esclusi dal target. Kusama e Cody hanno ammesso in interviste recenti che lo studio andò deliberatamente contro le loro indicazioni, scegliendo una strategia promozionale che tradiva l'anima del progetto. Le conseguenze furono pesanti per tutte le coinvolte. Diablo Cody, fresca di Oscar per Juno, fu attaccata su Twitter da critici che consideravano i suoi dialoghi artificiosi e insopportabili. Megan Fox venne simultaneamente sessualizzata dai media, in un esempio perfetto della misoginia sistemica di Hollywood.