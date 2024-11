Mickey 17: slitta ancora il film di Bong Joon Ho con Robert Pattinson. Ecco la nuova data d'uscita

Pubblicazione: 07 novembre alle 09:07

Secondo quanto riporta Variety, la Warner Bros. ha cambiato la data d'uscita del nuovo film di Bong Joon Ho (Parasite): Mickey 17, con protagonista Robert Pattinson, non arriverà più il prossimo gennaio, ma il 18 aprile 2025.

In questa data, doveva uscire infatti il biopic su Michael Jackson che giusto ieri la Lionsgate ha spostato ad ottobre. Mickey 17 potrà dunque usufruire delle sale IMAX e, sperano i distributori, catturare il pubblico durante le vacanze pasquali. Si tratta di un ulteriore rinvio della pellicola, che originariamente doveva arrivare a marzo 2024. Secondo alcune fonti, il posizionamento in primavera piuttosto che a gennaio (mese solitamente non florido al botteghino statunitense) segnala anche un atto di fiducia nei confronti dell'operazione dopo le reazioni positive al primo trailer , diffuso a settembre.

A prendere il posto del film a gennaio sarà dunque Companion, thriller con protagonista Sophie Thatcher.

La storia di Mickey 17 ruota attorno a un improbabile eroe, Mickey Barnes (Robert Pattinson), ovvero un Sacrificabile: un dipendente praticamente “usa e getta” di una spedizione umana mandata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che una replica di Mickey muore, viene rigenerato un nuovo clone, attraverso una stampante 3D, che contiene i suoi ricordi intatti. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.