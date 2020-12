Abbiamo iniziato a scambiarci delle email perché volevo comprare su eBay una limited edition di Revival – un set molto bello che Josh stava vendendo. L’ho comprato, ma mi aveva già mandato una mail su eBay all’inizio della transazione in cui dopo lo stupore del nostro incontro casuale, abbiamo cominciato a parlare di Revival, visto che si trattava di un progetto al quale, inizialmente, doveva lavorare lui e che, alla fine, anche io sono finito per non fare. E siamo accomunati da questa esperienza, dall’essere stati entrambi dal non aver diretto un film tratto da Revival.

Non è chiaro cosa sia andato storto nel progetto, ma, a quanto pare,ha abbandonato la regia di, il nuovo adattamento dasu cui stava lavorando. L’informazione è stata data dallo stesso Mike Flanagan durante il podcast di Cinemablend in cui ha spiegato, parlando del collega Josh Boone e della serie di The Stand (basata sul romanzo di King noto come “L’ombra dello scorpione” in Italia), che la cosa è emersa proprio nel mezzo di uno scambio epistolare con Boone:

Mike Flanagan ha già avuto la possibilità di dirigere due adattamenti da altrettante opere di Stephen Kin, Il gioco di Gerald per Netflix e Doctor Sleep per la Warner.

LEGGI ANCHE: Mike Flanagan spera ancora di poter realizzare il prequel di Shining dedicato a Dick Hallorann

Giusto ieri, il regista ha anche informato i suoi follower che, allo stato attuale delle cose, non prevede di dare vita a una terza stagione di Hill House. Su Twitter ha scritto:

Mai dire mai, ovviamente, ma attualmente siamo concentrati su un intero gruppo di altri progetti di Intrepid Pictures nel 2021 e oltre. Se le cose cambiano ve lo faremo assolutamente sapere.

Le nostre interviste al cast Bly Manor, la serie creata da Mike Flanagan:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!