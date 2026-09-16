Milla Jovovich e Luke Evans insieme su Prime Video in questo film distopico che convince a metà

Pubblicazione: 16 settembre alle 14:53

C'è qualcosa di profondamente frustrante nel vedere un film con tutte le carte in regola per diventare memorabile trasformarsi invece in un'occasione sprecata. Worldbreaker, il nuovo thriller distopico diretto da Brad Anderson e interpretato da Milla Jovovich e Luke Evans, è esattamente questo: una premessa brillante soffocata da scelte narrative timide e da un ritmo che fatica a decollare. Disponibile su Prime Video, il film promette mostri apocalittici, paesaggi mozzafiato e una riflessione sul collasso ambientale, ma consegna un'esperienza che si arena troppo presto nelle secche della propria indecisione. Girato tra i paesaggi scoscesi dell'Irlanda del Nord, Worldbreaker costruisce visivamente un mondo post-apocalittico credibile. Montagne rocciose, vallate desolate e cieli plumbei creano la cornice perfetta per una storia di sopravvivenza. Ma dietro questa facciata suggestiva si nasconde il vero problema del film: una sceneggiatura di Joshua Rollins che non riesce mai a sfruttare appieno il potenziale della propria premessa.





. Il mondo esterno è stato devastato dai "breakers", creature aracniformi che sono emerse dalle profondità della Terra come punizione per le devastazioni ambientali commesse dall'umanità. Secondo la mitologia interna del film, questi mostri erano intrappolati nel sottosuolo da tempi immemorabili, fino a quando l'uomo, con la sua incurante distruzione degli ecosistemi, non li ha liberati.. Il film posiziona le donne come ultime salvatrici dell'umanità dopo che i breakers hanno decimato gran parte della popolazione maschile. È un'idea narrativa progressiva e affascinante, che avrebbe potuto alimentare dinamiche interessanti e riflessioni sulla resilienza e sul coraggio. Peccato che il film sembri più interessato a menzionare questo concetto che a esplorarlo davvero.. Una capacità terrificante che apre scenari inquietanti di body horror e paranoia. Eppure, Anderson e Rollins decidono di tenere queste creature quasi sempre fuori campo, trattandole più come un concetto astratto che come una minaccia tangibile.. È una scelta narrativa che mortifica uno dei pilastri del cinema fantastico distopico: la fisicità del mostro. Cosa rende indimenticabili gli Alien di Ridley Scott, i Demogorgon di Stranger Things o le creature di A Quiet Place? La loro presenza viscerale, la minaccia incarnata in corpi tangibili, comportamenti studiati, design memorabili.. Per un film che dovrebbe farti trattenere il fiato davanti all'orrore, è una mancanza imperdonabile.

Eppure, nonostante tutto, Worldbreaker non è un disastro totale. Luke Evans e Milla Jovovich tengono in piedi il film con performance solide e credibili. Evans, in particolare, riesce a dare profondità a un padre tormentato dal senso di colpa per il mondo che ha contribuito a distruggere e dalla determinazione a proteggere sua figlia. Jovovich, pur apparendo in scena meno di quanto ci si aspetterebbe, porta l'autorevolezza e la presenza fisica che l'hanno resa icona del cinema d'azione sci-fi. Il tema ambientalista che attraversa la sceneggiatura ha un suo merito. Worldbreaker si inserisce in quel filone di cinema fantastico che usa il genere come allegoria per questioni urgenti. Come in Killer Whale di Jo-Anne Brechin, che denuncia la cattività animale, o in film come The Day After Tomorrow, qui la distruzione ambientale trova rappresentazione fisica nei breakers. La Terra che si ribella all'uomo. Un messaggio che risuona particolarmente oggi, in un'epoca segnata da crisi climatiche sempre più evidenti.





. Qui sembra imbrigliato da un budget limitato e da una sceneggiatura che non gli offre abbastanza spazio di manovra. I paesaggi dell'Irlanda del Nord sono sfruttati bene, ma non bastano a mascherare la mancanza di sviluppo narrativo. Le scene d'azione sono poche e poco memorabili. Il worldbuilding, pur affascinante sulla carta, resta superficiale.. Un mondo post-apocalittico con nuove dinamiche di genere. Un padre e una figlia che lottano per la sopravvivenza. Una riflessione urgente sull'ambiente. Tutti ingredienti giusti, ma mescolati senza la giusta alchimia. Il risultato è un film che non riesce a essere all'altezza delle proprie ambizioni sci-fi, che accontenta senza entusiasmare, che rimane nella memoria per quello che avrebbe potuto essere piuttosto che per quello che è.