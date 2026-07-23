Minerva – La scuola, cosa racconta il nuovo teen drama di Netflix con Cristiana Capotondi e quando esce

Pubblicazione: 23 luglio alle 18:20

Netflix amplia la propria offerta di produzioni italiane con un progetto che guarda al pubblico più giovane, ma che promette di coinvolgere anche gli spettatori adulti. Si intitola Minerva – La scuola ed è una serie composta da otto episodi che intreccia formazione, mistero, amicizie, conflitti e crescita personale all'interno di un contesto insolito per il piccolo schermo italiano: quello di un liceo militare. Tra i volti più importanti del cast spicca Cristiana Capotondi, protagonista di un nuovo progetto televisivo che la riporta su Netflix accanto a un gruppo di giovani interpreti destinati a farsi conoscere dal grande pubblico. La serie debutterà sulla piattaforma il 22 settembre 2026, dopo essere stata presentata in anteprima durante il Giffoni Film Festival, dove ha suscitato curiosità sia per l'ambientazione sia per il taglio narrativo.

Negli ultimi anni Cristiana Capotondi ha alternato cinema, televisione e fiction di successo, distinguendosi per le interpretazioni di personaggi complessi e credibili. Conentra in un racconto corale nel quale gli adulti non sono semplici figure di contorno, ma rappresentano un elemento fondamentale nella crescita dei protagonisti. Accanto a lei figurano ancheinterpreti chiamati a dare volto agli insegnanti e agli ufficiali della scuola. Si tratta di personaggi che, oltre a educare gli studenti, dovranno confrontarsi condimostrando che anche gli adulti possono trovarsi davanti a prove capaci di metterli in discussione.

Il progetto è diretto da Ivan Silvestrini, regista già apprezzato per la sua capacità di raccontare il mondo adolescenziale con uno stile moderno e dinamico. Tuttavia l' elemento che rende Minerva – La scuola particolarmente interessante è la scelta dell'ambientazione. L'intera vicenda si sviluppa infatti all'interno di un liceo militare di Napoli, un luogo governato da disciplina, regole rigorose e ritmi completamente diversi da quelli della scuola tradizionale. Le giornate iniziano all'alba con le cerimonie militari, gli studenti seguono lezioni che spaziano dalle materie scolastiche alle esercitazioni specifiche e la tecnologia lascia spazio alla concentrazione e al rigore. Cellulari e vita privata passano inevitabilmente in secondo piano, mentre ogni comportamento viene valutato con estrema attenzione.

Minerva-la scuola - Fonte: Netflix

Questo contesto diventa il terreno ideale per raccontare il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, mettendo i ragazzi davanti a sfide che riguardano il carattere, il senso del dovere e la capacità di affrontare le conseguenze delle proprie azioni. La serie segue le vicende di studenti molto diversi tra loro, ciascuno con un bagaglio personale che influenza il modo di affrontare la vita all'interno dell'istituto.

Salvo arriva da una casa famiglia e decide di entrare nella scuola per fare luce. Il suo percorso sarà caratterizzato dal desiderio di trovare risposte senza perdere la propria identità. Vincenzo, invece, vive il peso di un'importante eredità familiare. Il suo obiettivo è, ma dovrà capire se quella strada rappresenta davvero il suo futuro oppure soltanto un'aspettativa imposta. C'è poi Camilla, giovane proveniente da Milano, abituata a una vita privilegiata e costretta dal padre a frequentare. Il confronto con regole severe e compagni molto diversi da lei la porterà a rivedere molte delle proprie convinzioni.

Intorno a loro si muove un gruppo di studenti che affronta paure, ambizioni, rivalità e amicizie, dando vita a un racconto che punta a esplorare il delicato momento in cui si costruisce la propria identità. Oltre alla storia, uno degli aspetti più affascinanti della serie riguarda la scelta delle location. Le riprese hanno sfruttato alcune delle residenze storiche più suggestive della Campania. In particolare, la Reggia di Portici rappresenta il cuore dell'istituto Minerva, trasformandosi sullo schermo in un edificio che riesce a trasmettere imponenza, eleganza e senso della tradizione. Accanto a questa location compare anche Villa Campolieto, a Ercolano, altro gioiello architettonico che contribuisce a creare un'atmosfera raffinata e allo stesso tempo austera, perfettamente in linea con il racconto.

Durante il Giffoni Film Festival giornalisti e ospiti hanno potuto visitare proprio questi ambienti, osservando da vicino come gli spazi reali siano stati adattati per diventare il liceo militare immaginario protagonista della serie. Pur rivolgendosi principalmente al pubblico giovane, Minerva – La scuola sembra voler superare gli schemi tipici del teen drama.