Sei episodi di pura tensione: la miniserie thriller francese di cui Netflix non sapeva di aver bisogno

Pubblicazione: 23 luglio alle 18:09

Netflix ha appena rilasciato una serie che promette di far tremare le gambe anche agli spettatori più navigati del genere thriller. Elite Force, disponibile sulla piattaforma da ieri, 22 luglio, è un concentrato di adrenalina distribuito in sei episodi che stanno già facendo parlare di sé per l'intensità quasi insostenibile delle loro sequenze d'azione. La serie si immerge nel mondo dell'unità d'élite francese GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale), un corpo speciale della polizia francese specializzato in terrorismo, liberazione di ostaggi e protezione di personalità governative. Sono loro gli agenti che intervengono quando la sicurezza nazionale è in pericolo, quando non ci sono margini di errore e ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte.



La trama ruota attorno a un ufficiale di alto grado sul punto di lasciare il servizio operativo che si trova costretto a guidare una missione ad altissimo rischio dopo un attacco senza precedenti alla sua unità. La missione lo trascinerà inevitabilmente a fare i conti con i fantasmi del suo passato, in un crescendo di tensione che alcuni critici hanno già definito difficile da sostenere per l'intero arco narrativo. Dietro la macchina da presa c'è Julien Leclercq, regista e sceneggiatore francese che non è nuovo a Netflix: ha già firmato per la piattaforma la serie Ganglands e il film d'azione The Crew. Con Elite Force, Leclercq dimostra ancora una volta la sua capacità di orchestrare sequenze d'azione viscerali, ma aggiunge un elemento che molti non si aspettavano: una profonda dimensione emotiva e familiare che trasforma il prodotto da semplice action thriller in qualcosa di più stratificato.



Ciò che distingue Elite Force da altre produzioni simili è il livello di autenticità raggiunto grazie a una collaborazione straordinaria. La vera unità GIGN ha fornito supporto operativo alla produzione, condividendo procedure, metodi di addestramento e equipaggiamenti normalmente avvolti dal più stretto segreto. Professionisti che quotidianamente rischiano la vita in operazioni reali hanno revisionato ogni dettaglio tecnico, conferendo alla serie una credibilità che raramente si vede in produzioni di finzione. Questa vicinanza al mondo reale si percepisce in ogni fotogramma. Le sequenze di addestramento hanno una reverenza quasi documentaristica, mentre le scene d'azione mantengono un realismo crudo che le allontana dalla spettacolarizzazione hollywoodiana.

Nonostante sia appena approdata sulla piattaforma e non abbia ancora accumulato recensioni sufficienti per un punteggio definitivo su aggregatori come Rotten Tomatoes, le prime reazioni sono entusiastiche. I confronti con serie cult del genere non mancano: molti citano 24 per la struttura serrata e l'urgenza narrativa, mentre in ambito britannico il riferimento naturale è Trigger Point, il drama di ITV che ha conquistato il pubblico con le sue trame sul tema delle bombe e dello sminamento. La struttura in sei episodi si rivela una scelta vincente per mantenere il ritmo serrato, senza diluire la tensione in stagioni troppo lunghe. La colonna sonora contribuisce a creare un'atmosfera di costante inquietudine, mentre la fotografia privilegia toni cupi e una palette cromatica che sottolinea la gravità delle situazioni affrontate.



Per chi ama i thriller europei e i drama militari, Elite Force rappresenta l'ennesima conferma che le produzioni francesi possono competere ad armi pari con le controparti anglofone, spesso superandole in termini di caratterizzazione dei personaggi e profondità emotiva. La tradizione del cinema d'azione francese, che ha dato al mondo film come Banlieue 13 e la serie Taken, trova qui una nuova espressione televisiva matura e complessa. La serie si inserisce perfettamente nel catalogo di thriller ad alta tensione che Netflix sta costruendo negli ultimi anni, affiancandosi a titoli come Bodyguard, The Night Agent, record su Rotten Tomatoes, e Lupin. Ma mentre molte di queste produzioni puntano su trame articolate e colpi di scena, Elite Force privilegia l'immediatezza dell'azione e la credibilità operativa, creando un'esperienza viscerale che alcuni spettatori potrebbero trovare davvero faticosa da sostenere.