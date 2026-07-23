Su Netflix, la serie con Sandra Oh che tutti criticavano è ora in vetta alla classifica in 50 paesi
Scopri le serie che conquista Netflix in 24 ore raggiungendo l'ottavo posto mondiale. Ecco perché la serie con Sandra Oh e Jodie Comer sta vivendo una seconda giovinezza.
A distanza di anni dalla sua conclusione controversa, Killing Eve sta vivendo una seconda giovinezza che nessuno avrebbe potuto prevedere. La serie spy thriller britannica con Sandra Oh e Jodie Comer è atterrata su Netflix e ha letteralmente dominato le classifiche globali in appena ventiquattro ore, piazzandosi all'ottavo posto mondiale e conquistando le top 10 di decine di paesi. Un fenomeno che merita di essere analizzato, soprattutto considerando come la serie sia stata accolta con sentimenti contrastanti durante la sua messa in onda originale. Le prime due stagioni furono accolte con entusiasmo unanime da critica e pubblico. Il merito andava alla capacità della serie di sovvertire i cliché del genere spy thriller, tradizionalmente dominato da figure maschili, proponendo invece un approccio femminista e psicologicamente complesso.La scrittura affilata di Phoebe Waller-Bridge per la prima stagione aveva dato il tono: dialoghi taglienti, tensione erotica palpabile tra le protagoniste, violenza stilizzata ma mai gratuita. Era televisione intelligente che non aveva paura di essere anche intrattenimento puro. Poi qualcosa è cambiato. La terza stagione ha iniziato a mostrare le crepe, con una narrazione meno coesa e scelte narrative che hanno diviso il pubblico. Ma è stata la quarta e ultima stagione a scatenare una vera tempesta di critiche. Su Rotten Tomatoes, mentre tutte le altre stagioni vantano il prestigioso badge "Certified Fresh", la stagione finale si ferma a un deludente 52% di gradimento da parte della critica. Il finale di serie, in particolare, è stato percepito da molti fan come un tradimento delle promesse narrative accumulate in quattro anni di storytelling.
Eppure, nonostante questo passato recente turbolento, Killing Eve sta dominando Netflix a livello internazionale. Secondo i dati di FlixPatrol aggiornati al 3 dicembre 2025, la serie ha raggiunto la terza posizione in Grecia e Vietnam, entrando nelle top 10 di numerosi altri paesi in tutti i continenti. Come si spiega questo apparente paradosso? La risposta probabilmente risiede in diversi fattori convergenti. Prima di tutto, l'accessibilità: molti spettatori internazionali non avevano avuto modo di vedere la serie durante la sua trasmissione originale su BBC America, e Netflix offre ora quella piattaforma globale che può trasformare qualsiasi contenuto in un fenomeno virale. In secondo luogo, la reputazione delle prime stagioni continua a precedere la serie, attirando curiosi e nuovi spettatori che vogliono scoprire cosa ha reso Killing Eve così speciale all'epoca.
C'è poi l'innegabile carisma delle protagoniste. Sandra Oh e Jodie Comer hanno creato una chimica sullo schermo che trascende la qualità variabile della scrittura. Il loro rapporto, oscillante tra ossessione, attrazione, rivalità e comprensione reciproca, rimane uno degli elementi più magnetici della serie. Villanelle, con i suoi abiti haute couture e la sua psicopatia glamour, è diventata un'icona culturale a sé stante, mentre Eve rappresenta la complessità di una donna che scopre lati oscuri di sé che non sapeva di possedere. Il caso di Killing Eve su Netflix dimostra ancora una volta come il successo di una serie televisiva non si misuri solo con le recensioni della critica o con l'accoglienza immediata del pubblico.A volte serve tempo, una nuova piattaforma e un pubblico diverso per far riscoprire un prodotto che, nonostante i suoi difetti, contiene abbastanza elementi di valore da meritare una seconda possibilità. Il mondo dello streaming ha questa capacità quasi alchemica di resuscitare contenuti che sembravano destinati all'oblio (come ha fatto con questa serie di Harlan Coben), ridando loro vita attraverso algoritmi, passaparola digitale e la fame insaziabile di nuove storie da divorare. Per ora, Killing Eve sta facendo il suo ritorno trionfale, conquistando spettatori in ogni angolo del pianeta. Che questo successo tardivo possa in qualche modo riscattare un finale controverso o semplicemente offrire a una nuova generazione di spettatori l'opportunità di scoprire un thriller spy che ha saputo rompere gli schemi, lo scopriremo nelle prossime settimane.