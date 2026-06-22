Missioni rischiose e una relazione che diventa reale, nella serie spy con Donald Glover su Prime Video

Pubblicazione: 22 giugno alle 17:00

In mezzo all'affollato panorama di produzioni di qualità, c'è una serie che è passata inspiegabilmente sotto silenzio, quasi ignorata dal grande pubblico nonostante le sue credenziali impeccabili. Parliamo di Mr. and Mrs. Smith, il reboot televisivo del celebre film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie, arrivato su Prime Video nel 2024. Questa non è una semplice rivisitazione nostalgica, ma un'opera profondamente diversa che prende il concept originale e lo trasforma in qualcosa di sorprendentemente maturo, complesso e avvincente.



La premessa mantiene l'elemento centrale della coppia di spie sposate, ma qui finiscono le somiglianze. Donald Glover e Maya Erskine interpretano due agenti segreti che si conoscono per la prima volta proprio nel momento in cui vengono assegnati l'uno all'altra come partner operativi. Non sono una coppia in crisi che scopre reciprocamente la vera identità, come nel film. Sono due perfetti sconosciuti, senza passato condiviso, senza fiducia pregressa, costretti a fingersi marito e moglie mentre portano avanti missioni pericolose per un'organizzazione misteriosa di cui sanno pochissimo.



Questo ribaltamento narrativo è il primo colpo di genio della serie. L'anonimato iniziale dei protagonisti, identificati semplicemente come "John" e "Jane" Smith, crea un mistero stratificato che pervade ogni episodio. Chi sono veramente queste persone? Quali segreti nascondono? Perché hanno scelto questa vita? La costruzione della relazione tra i due non parte da una base consolidata che si sgretola, ma da zero assoluto, costringendo gli spettatori a seguire ogni piccolo passo avanti, ogni momento di vulnerabilità, ogni crepa nella facciata professionale che rivela frammenti dell'umanità nascosta sotto.

Donald Glover porta in scena un John Smith che bilancia perfettamente vulnerabilità e competenza operativa. Il suo personaggio non è il super-agente invincibile degli action movie tradizionali, ma un professionista metodico, a volte insicuro, che naviga le zone grigie morali del suo lavoro con una consapevolezza che rende tutto più credibile. Maya Erskine offre una Jane altrettanto sfaccettata, capace di passare dalla freddezza chirurgica dell'assassina addestrata a momenti di sincera fragilità emotiva senza che nulla suoni falso o forzato.



La serie eccelle nel creare tensione su più livelli simultaneamente. C'è ovviamente l'action puro: missioni rischiose, inseguimenti adrenalinici, scontri coreografati con precisione, sequenze sotto copertura dove ogni parola sbagliata potrebbe costare la vita. Ma al di sotto di questa superficie pulsante scorre una corrente altrettanto potente fatta di dinamiche relazionali, di intimità forzata che diventa gradualmente reale, di domande sul significato di fidarsi di qualcuno quando la bugia è la tua professione.



Gli episodi costruiscono un equilibrio delicato tra missioni autoconclusive e archi narrativi più ampi. Ogni incarico che John e Jane ricevono dalla loro enigmatica agenzia diventa un microcosmo che riflette temi più grandi: la comunicazione in una relazione, il compromesso, la gelosia, il bisogno di connessione umana in un mondo dove l'isolamento è una necessità operativa. Guardare Mr. and Mrs. Smith significa immergersi tanto in un thriller di spionaggio quanto in un dramma sentimentale adulto, senza che nessuna delle due dimensioni prevalga o soffochi l'altra.

Uno degli aspetti più affascinanti della serie è il modo in cui gioca con le convenzioni del genere spy. Non mancano i gadget tecnologici, le identità di copertura elaborate, i contatti misteriosi e gli scenari internazionali. Ma tutto viene filtrato attraverso una lente che privilegia il realismo psicologico rispetto allo spettacolo fine a sé stesso. Le conseguenze delle azioni hanno peso, i personaggi portano cicatrici visibili e invisibili, le scelte moralmente ambigue non vengono risolte con battute sarcastiche ma lasciate a sedimentare nell'animo dello spettatore.



Eppure, nonostante tutti questi elementi di qualità, Mr. and Mrs. Smith ha stranamente faticato a conquistare l'attenzione mainstream che meritava al momento del lancio. Il tempismo potrebbe aver giocato un ruolo: uscita in un momento di sovraffollamento nel catalogo delle serie di spionaggio, potrebbe essere stata semplicemente sommersa dal rumore di fondo. Oppure il nome stesso, che richiama immediatamente il film con Brad Pitt (che ha dato un unico consiglio a Donald Glover per la serie) e Angelina Jolie, potrebbe aver creato aspettative sbagliate, spingendo alcuni potenziali spettatori a considerarla un semplice remake nostalgico piuttosto che una reinterpretazione radicale.



La serie dimostra che il genere spy può ancora reinventarsi, che si possono prendere elementi familiari e ricombinarli in modi freschi e sorprendenti. L'interpretazione di Glover ed Erskine è di quelle che restano impresse, capace di far dimenticare completamente i predecessori cinematografici grazie a una chimica autentica costruita sulla complessità piuttosto che sul carisma superficiale.