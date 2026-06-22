Silenzi, bugie e un segreto che nessun genitore vorrebbe confessare, in questa intensa serie Prime Video

Pubblicazione: 22 giugno alle 16:30

C'è un momento, nella vita di ogni famiglia, in cui le maschere cadono e i segreti emergono con la forza di un fiume in piena. Transparent, la serie originale Amazon creata da Jill Soloway, cattura esattamente quell'istante con una delicatezza rara nel panorama televisivo contemporaneo. Non è solo una storia sulla transizione di genere. È un esame spietato e commovente della ricerca umana della felicità, nascosta dietro decenni di silenzi, bugie bianche e vite vissute a metà.



Jeffrey Tambor interpreta Mort Pfefferman, un patriarca che a settant'anni prende la decisione più difficile della sua esistenza: rivelare ai figli adulti un segreto che nessun genitore vorrebbe confessare, il suo desiderio di vivere come donna, assumendo l'identità di Maura. Ma la serie, distribuita in dieci episodi su Prime Video, rifiuta il momento "sorpresa!" che ci si aspetterebbe. Soloway procede con passo misurato, costruendo strato dopo strato la complessità emotiva, attraverso flashback che mostrano gli anni di Mort passati a nascondersi, a esplorare di nascosto la sua natura conflittuale mentre cresceva una famiglia e manteneva un matrimonio con l'ex moglie interpretata da Judith Light.



Lo stile visivo della serie richiama intenzionalmente il cinema indipendente: grana della pellicola, fotografia naturale, un'estetica che restituisce autenticità. Il direttore della fotografia Jim Frohna crea un'atmosfera intima, quasi voyeuristica, come se stessimo spiando attraverso il buco della serratura le vite private dei Pfefferman. Questo approccio formale non è solo una scelta stilistica, ma diventa parte integrante del racconto: la trasparenza del titolo si riflette nella nudità emotiva con cui ogni personaggio viene presentato.

I tre figli di Mort rappresentano altrettante declinazioni della disperazione moderna. Sarah, interpretata da Amy Landecker, vive un'esistenza apparentemente idilliaca ma si scopre assetata di passione in un matrimonio freddo e senza amore. Ali, il personaggio di Gaby Hoffmann, è l'eterna fannullona in cerca del prossimo assegno dei genitori. Josh, affidato a Jay Duplass, è un produttore discografico il cui atteggiamento disinvolto verso il sesso viene rapidamente messo in discussione dagli eventi. Quando pensano che il segreto del padre possa essere un cancro, discutono cinicamente di come farsi regalare soldi per evitare le tasse di successione. È umorismo nero, certo, ma profondamente umano.



Ciò che distingue Transparent da altre serie familiari è la scrittura affilata e le performance di altissimo livello. Tambor, noto principalmente per i suoi ruoli comici, porta un pathos genuino al personaggio. L'immagine più potente che la serie offre è quella di un uomo cresciuto in un'epoca diversa, alle prese con una vita che non avrebbe mai scelto, presentata nel modo più sobrio possibile. Non c'è mai il rischio che Maura diventi oggetto di scherno o riduzione a punchline: un risultato della massima importanza, ottenuto anche attraverso la scelta di includere performer transgender in ruoli di supporto.



Eppure Mort/Maura è solo il punto d'ingresso in un ecosistema narrativo più ampio. La lezione fondamentale di Transparent è che tutti i Pfefferman hanno i loro demoni. Ciascun membro della famiglia vive una qualche forma di disperazione, più o meno silenziosa, più o meno consapevole. L'egocentrismo dei figli non è condannato ma osservato con lucidità quasi antropologica: ecco come funzionano le famiglie, sembra dirci Soloway, che porta nel progetto l'esperienza maturata in Six Feet Under e nel film indipendente Afternoon Delight.

Una scena di Transparent - fomte: Prime Video

Il tono della serie oscilla continuamente tra malinconia e momenti di grazia, tra amarezza e comprensione. C'è più riflessione che risate, più introspezione che battute, ma quando l'umorismo emerge lo fa con precisione chirurgica, rivelando verità scomode sulle dinamiche familiari. La colonna sonora di Vincent Jones accompagna questa danza emotiva senza mai imporsi, creando un sottofondo discreto ma essenziale. La struttura narrativa non si basa su cliffhanger tradizionali ma su una progressiva accumulazione di dettagli e sfumature che invitano a proseguire la visione. Tra le guest star spicca Bradley Whitford, presenza importante nel passato di Mort/Maura, che aggiunge un ulteriore strato di complessità alla storia.



La serie di Soloway, che è stata trasposta anche in un musical di Broadway, rappresenta un esempio perfetto di come il medium televisivo si stia trasformando, svincolato dai tradizionali canali di distribuzione e libero di esplorare narrazioni complesse senza compromessi commerciali. Per chi cerca contenuti di qualità senza preoccuparsi della fonte o del meccanismo di fruizione, Transparent è la prova che il nuovo panorama mediatico può offrire storie coraggiose, profonde e necessarie, capaci di esaminare l'esperienza umana con uno sguardo che non giudica, ma comprende.