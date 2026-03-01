Mistborn: Brandon Sanderson rivela a che punto è la sceneggiatura del film per Apple TV

Pubblicazione: 01 marzo alle 08:00

Brandon Sanderson ha finalmente aggiornato i fan sullo stato di avanzamento del tanto atteso film Mistborn, il primo progetto cinematografico tratto dal suo vasto universo narrativo chiamato Cosmere. L'autore, che ha costruito nel corso degli anni una comunità di lettori fedeli capace di riempire convenzioni dedicate, ha condiviso le novità attraverso il suo canale YouTube personale, una piattaforma che conta quasi un milione di iscritti.



Durante uno dei suoi aggiornamenti settimanali, Sanderson ha rivelato con la sua consueta trasparenza che la sceneggiatura del primo film è completata al 13 percento. Un numero che potrebbe sembrare modesto, ma che in realtà testimonia la fase iniziale e delicata del processo creativo. Lo scrittore ha spiegato che il team è ancora immerso in discussioni approfondite con Apple TV per definire quali elementi della narrazione includere nella prima bozza, con un obiettivo chiaro: creare un prodotto che funzioni sia per i fan di lunga data sia per chi si avvicinerà per la prima volta al mondo di Scadrial.



"Non l'hanno ancora letta, perché non è finita", ha dichiarato Sanderson con il suo tipico understatement, sottolineando come il lavoro di scrittura proceda di pari passo con un dialogo costante con lo studio. La proiezione ottimistica indica l'estate 2026 come periodo per il completamento della sceneggiatura, dopodiché il progetto entrerà nella fase di produzione vera e propria.





Il coinvolgimento diretto di Sanderson nel processo di adattamento rappresenta un elemento distintivo di questo progetto. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, l'autore ha ricevuto da Apple TV una libertà creativa superiore persino a quella concessa a George R. R. Martin per l'adattamento delle sue opere. Un dettaglio non da poco, considerando che Game of Thrones ha ridefinito gli standard degli adattamenti fantasy televisivi.



Apple TV ha conquistato i diritti per adattare le opere del Cosmere dopo una vera e propria guerra di offerte tra i maggiori studios di Hollywood, conclusasi a gennaio 2026. La piattaforma ha chiaramente individuato nel vasto universo narrativo di Sanderson un potenziale enorme, investendo non solo su Mistborn, ma anche su The Stormlight Archive, destinato invece al formato seriale televisivo.



Mistborn, o più precisamente la prima trilogia composta da The Final Empire, The Well of Ascension e The Hero of Ages, racconta storie di colpi orchestrati con precisione in un mondo dove la magia si manifesta attraverso l'ingestione e la combustione di metalli. Il sistema magico ideato da Sanderson, caratterizzato da regole rigorose e conseguenze logiche, rappresenta una delle sue firme autoriali più riconoscibili. Questa strutturazione quasi scientifica della magia potrebbe tradursi in sequenze d'azione visivamente spettacolari sullo schermo.



Un aspetto peculiare dell'opera di Sanderson, che potrebbe influenzare il tono del film, riguarda l'assenza quasi totale di volgarità nei suoi romanzi. L'autore ha spiegato apertamente che questa scelta deriva dalla sua appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa caratteristica potrebbe permettere a Mistborn e agli altri adattamenti del Cosmere di raggiungere un pubblico più ampio, includendo anche gli spettatori più giovani senza compromettere la complessità narrativa o la profondità tematica.



Sanderson ha imparato molto osservando gli adattamenti fantasy che lo hanno preceduto. Ha visto il trionfo di Harry Potter e Game of Thrones, ma anche le difficoltà incontrate da produzioni come The Wheel of Time. Questa esperienza indiretta, unita alla sua competenza professionale come narratore, costituisce un vantaggio prezioso per guidare il processo di trasposizione cinematografica.



La comunità di fan che circonda le opere di Sanderson è straordinariamente attiva e coinvolta. La convenzione annuale dedicata ai suoi libri, che si tiene a Salt Lake City nello Utah, registra regolarmente il tutto esaurito, testimoniando un livello di dedizione paragonabile a quello riservato alle saghe più iconiche della cultura pop contemporanea.



Per chi vuole rimanere aggiornato sui progressi del film, il consiglio è seguire il canale YouTube di Sanderson o visitare il suo sito web personale, dove l'autore condivide con cadenza regolare gli sviluppi dei suoi numerosi progetti. La trasparenza con cui gestisce la comunicazione con i lettori rappresenta un tratto distintivo del suo rapporto con la community, costruito sulla fiducia reciproca e sul rispetto per chi sostiene il suo lavoro.



