La Warner Bros Pictures ha apportato qualche cambiamento al calendario dei film in arrivo nel 2021 e nello specifico alle date d’uscita die di

Il primo era stato programmato per il 15 gennaio 2021, ma adesso arriverà il 16 aprile 2021; il secondo, invece, è stato anticipato dal 5 marzo 2021 al 26 febbraio 2021.

Brutte notizie, invece, per Reminiscence con Hugh Jackman che è stato rimosso dal calendario.

I film Warner, ricordiamo, debutteranno al cinema e su HBO Max in contemporanea nel corso del 2021. Dopo 31 giorni, le pellicole resteranno nei cinema interessati a tenerli in programmazione mentre abbandoneranno la piattaforma.

Inizialmente programmato per aprile 2021, Tom & Jerry di Tim Story è stato prima anticipato al 23 dicembre 2020, poi rimandato di nuovo al 5 marzo 2021 e infine anticipato a febbraio. Nel film Chloe Moretz interpreta Kayla, una nuova impiegata in un hotel nel quale Jerry va a vivere, minacciando di rovinare un matrimonio. Ecco quindi che Kayla assume un gatto randagio di nome Tom per liberarsi del topo, cosa che non si rivela essere semplicissima. I due, alla fine, faranno squadra per dare una lezione al crudele capo di Kayla.

