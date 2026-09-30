Naruto: svelata la sinossi ufficiale del Live-Action diretto da Destin-Daniel Creaton

Pubblicazione: 30 settembre alle 13:47

Dopo anni di attesa e speculazioni, il film live action di Naruto inizia finalmente a prendere forma concreta. Le indiscrezioni che circolavano sul web trovano ora conferma in una sinossi ufficiale che delinea i contorni della storia che vedremo sul grande schermo. E per i fan della prima ora, c'è una notizia che farà battere il cuore: il film potrebbe adattare proprio l'arco della Terra delle Onde, una delle saghe più amate e iconiche dell'intera serie.

Naruto in una scena dell’anime Naruto Fonte: Pierrot

, limitandosi a lanciare casting call globali alla ricerca dei protagonisti perfetti. Ma ora emerge un quadro più definito., affiancato dai compagni di squadra Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. Una scelta narrativa che ha senso:, presentando i personaggi e il loro mondo senza dare nulla per scontato.

La sinossi ufficiale parla di un "universo alternativo mozzafiato, dove ogni bambino sogna di diventare un ninja". Naruto viene descritto come "una recluta eccezionalmente dotata ma difficile da gestire", assegnato alla sua prima missione insieme ai riluttanti compagni di squadra Sasuke e Sakura. Fin qui, tutto rispecchia la dinamica originale del Team 7. Ma la missione, avverte la sinossi, si trasforma in qualcosa di "molto più pericoloso e sinistro del previsto", costringendo Naruto a confrontarsi con i suoi demoni interiori, incluso il demone letterale che si rivela essere la radice del suo stesso potere.

Questo riferimento esplicito alla Volpe a Nove Code rappresenta un elemento centrale della mitologia di Naruto. Il ninja biondo non è semplicemente un ragazzo testardo e determinato: dentro di lui è sigillato uno dei mostri più potenti del suo mondo, una forza devastante che gli conferisce abilità straordinarie ma anche un peso emotivo enorme. Vedere come il film gestirà questo aspetto, bilanciando azione e profondità psicologica, sarà cruciale per il successo dell'operazione.

Naruto in una scena dell’anime Naruto Shippuden Fonte: Pierrot

Nel manga e nell'anime originali, questa saga rappresenta il battesimo del fuoco per il Team 7. La missione inizia come una semplice scorta a un costruttore di ponti di nome Tazuna, ma si evolve rapidamente in uno scontro mortale contro Zabuza Momochi, uno dei Sette Spadaccini della Nebbia, e il suo giovane e tragico apprendista Hak

Molti fan considerano la saga della Terra delle Onde la più adatta per un adattamento cinematografico. Ha un inizio, uno sviluppo e una conclusione ben definiti. Introduce temi maturi come il sacrificio, la lealtà e il prezzo della guerra, senza essere troppo complessa o richiedere conoscenze pregresse dell'universo narrativo. Inoltre, il confronto con Zabuza e Haku offre al Team 7 la prima vera prova del loro valore, mostrando la crescita dei personaggi in modo organico.

La fase di casting ha riservato alcune sorprese interessanti. A luglio, Lionsgate ha lanciato una chiamata globale per attori asiatici over 18 in grado di interpretare personaggi di 16 anni: Naruto, Sasuke e Sakura. Questa scelta aveva fatto pensare a un invecchiamento dei protagonisti rispetto ai 12 anni originali del manga. Tuttavia, solo due settimane fa è emersa una seconda casting call, questa volta rivolta ad attori di 13-15 anni specificamente per Naruto e Sakura. L'età effettiva dei personaggi nel film resta quindi un mistero, ma la doppia chiamata suggerisce che potrebbero essere presenti flashback o scene ambientate in momenti diversi della storia.

, reduce dal successo di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli per la Marvel e più recentemente impegnato su Spider-Man: Brand New Day. Cretton ha dimostrato di saper gestire storie con forti componenti di arti marziali e una profondità emotiva che va oltre la semplice azione.Al suo fianco, pesi massimi come Avi Arad e Jeremy Latcham garantiscono esperienza nel trasformare proprietà intellettuali amate in blockbuster cinematografici.

Un dettaglio fondamentale: Masashi Kishimoto, creatore originale di Naruto, è coinvolto nella produzione. L'entità del suo ruolo non è stata ancora rivelata, ma la sua presenza offre una garanzia di fedeltà allo spirito originale dell'opera. Troppo spesso gli adattamenti live action di manga e anime sono falliti proprio per aver tradito l'essenza delle storie che intendevano portare sullo schermo.

La produzione dovrebbe partire nei primi mesi del prossimo anno nel Regno Unito. Non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, ma considerando i tempi di lavorazione e post-produzione tipici di un blockbuster con effetti speciali complessi, difficilmente vedremo il film prima del 2028. La scelta del Regno Unito come location è interessante: offre incentivi fiscali competitivi e strutture tecniche all'avanguardia, oltre a una lunga tradizione nel creare mondi fantastici credibili.

come Dragonball Evolution o Death Note di Netflix. Il pubblico occidentale e quello giapponese hanno aspettative diverse, e soddisfare entrambi richiede un equilibrio delicato. Le tecniche ninja, i jutsu, le evocazioni devono risultare spettacolari ma credibili, senza scivolare nel ridicolo o nel CGI eccessivo che toglie peso alle azioni.

Allo stesso tempo, Naruto ha dalla sua una base di fan globale immensa, costruita in oltre vent'anni di manga, anime, film d'animazione e videogiochi. La storia del ragazzino emarginato che sogna di diventare Hokage, il ninja più forte del suo villaggio, ha toccato corde emotive profonde in milioni di persone. È una storia universale di riscatto, amicizia e superamento dei propri limiti. Se il film riuscirà a catturare quell'essenza, mantenendo il rispetto per il materiale originale ma adattandolo intelligentemente al mezzo cinematografico, potrebbe davvero segnare una svolta per gli adattamenti live action di anime.

Parallelamente al film live action, il franchise di Naruto sta vivendo una seconda giovinezza. È in lavorazione anche un revival anime che dovrebbe essere presentato presto, a distanza di oltre vent'anni dal debutto della serie originale. L'interesse per l'universo creato da Kishimoto non accenna a diminuire, e questo film rappresenta l'opportunità di portare una nuova generazione di spettatori nel Villaggio della Foglia.

Ma per ora, i fan possono almeno iniziare a intravedere la forma che prenderà questo progetto ambizioso., e stavolta non si tratta di animazione giapponese ma di attori in carne e ossa, location reali e una produzione hollywoodiana di alto profilo.