Netflix diventa verticale: cos'è la modalità clip e come usarla per creare reel
Netflix introduce Clip: feed di video verticali per smartphone che rivoluziona la scoperta di contenuti. Disponibile in Italia con funzioni di condivisione e personalizzazione.
Netflix ha appena cambiato volto. Da oggi, in Italia e in tutto il mondo, la piattaforma di streaming introduce Clip, un feed di video verticali pensato per adattarsi alla fruizione da smartphone e per risolvere uno dei dilemmi più comuni degli abbonati: cosa guardare quando le opzioni sembrano infinite.
Ma cosa sono esattamente le Clip? Si tratta di una raccolta personalizzata di momenti salienti estratti da serie, film e speciali Netflix, presentati in formato verticale. Non si tratta di trailer tradizionali, ma di brevi estratti curati su misura per ogni utente, pensati per catturare l'essenza di un contenuto in pochi secondi. L'obiettivo dichiarato è duplice: aiutare a decidere rapidamente cosa vedere e rendere la scoperta di nuovi contenuti più immediata e visivamente coinvolgente.
Netflix riconosce che il telefono è ormai uno schermo primario per milioni di utenti, usato nei momenti di pausa, durante gli spostamenti, in attesa. In questi contesti, l'interfaccia tradizionale basata su poster orizzontali e descrizioni testuali può risultare meno efficace. Il formato verticale, invece, sfrutta l'intera superficie dello schermo mobile e si inserisce in un linguaggio visivo ormai consolidato da piattaforme come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.
Gli utenti possono anche creare i propri Clip personalizzati, salvando, rivedendo e condividendo i momenti preferiti di film e serie TV. Questa funzione, chiamata Momenti, è disponibile sull'app Netflix per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Durante la visione di un contenuto, basta toccare lo schermo, selezionare l'opzione Clip, ritagliare il segmento desiderato impostando un'ora di inizio e di fine fino a un massimo di due minuti, e salvarlo. I Momenti vengono archiviati nella sezione Il mio Netflix e possono essere rivisti o condivisi in qualsiasi momento. È importante notare che non è possibile salvare clip di eventi in diretta, trailer, contenuti scaricati per la visione offline o giochi Netflix.
Netflix ha inoltre annunciato che in futuro espanderà Clip per includere podcast, programmazione live e collezioni tematiche basate su generi specifici, come romance o comedy, oppure su interessi particolari. Sono già in fase di test collezioni curate di Clip, un ulteriore passo verso un'esperienza di scoperta sempre più sofisticata e personalizzata.