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Netflix diventa verticale: cos'è la modalità clip e come usarla per creare reel

Netflix introduce Clip: feed di video verticali per smartphone che rivoluziona la scoperta di contenuti. Disponibile in Italia con funzioni di condivisione e personalizzazione.

di Andrea Palazzolo
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Netflix ha appena cambiato volto. Da oggi, in Italia e in tutto il mondo, la piattaforma di streaming introduce Clip, un feed di video verticali pensato per adattarsi alla fruizione da smartphone e per risolvere uno dei dilemmi più comuni degli abbonati: cosa guardare quando le opzioni sembrano infinite.

La novità arriva dopo una fase di test graduale partita ad aprile negli Stati Uniti e successivamente estesa a luglio in Brasile, Francia, Germania, Corea del Sud e Messico. Ora il rollout è completo e disponibile in tutti i territori in cui opera Netflix, segnando un cambio di paradigma nel modo in cui la piattaforma pensa l'esperienza mobile.

Ma cosa sono esattamente le Clip? Si tratta di una raccolta personalizzata di momenti salienti estratti da serie, film e speciali Netflix, presentati in formato verticale. Non si tratta di trailer tradizionali, ma di brevi estratti curati su misura per ogni utente, pensati per catturare l'essenza di un contenuto in pochi secondi. L'obiettivo dichiarato è duplice: aiutare a decidere rapidamente cosa vedere e rendere la scoperta di nuovi contenuti più immediata e visivamente coinvolgente.

Netflix riconosce che il telefono è ormai uno schermo primario per milioni di utenti, usato nei momenti di pausa, durante gli spostamenti, in attesa. In questi contesti, l'interfaccia tradizionale basata su poster orizzontali e descrizioni testuali può risultare meno efficace. Il formato verticale, invece, sfrutta l'intera superficie dello schermo mobile e si inserisce in un linguaggio visivo ormai consolidato da piattaforme come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.

Le funzionalità principali di Clip sono tre. La prima è Aggiungi a La mia lista, che consente di salvare direttamente un film o una serie dal feed senza dover navigare altrove. La seconda è Condividi, che permette di inviare clip specifiche ad amici o follower tramite messaggi o social media, trasformando ogni frammento in un potenziale strumento di raccomandazione virale. La terza è Esplora, una modalità di navigazione che facilita la scoperta di nuovi contenuti basandosi sulle preferenze personali.

Gli utenti possono anche creare i propri Clip personalizzati, salvando, rivedendo e condividendo i momenti preferiti di film e serie TV. Questa funzione, chiamata Momenti, è disponibile sull'app Netflix per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Durante la visione di un contenuto, basta toccare lo schermo, selezionare l'opzione Clip, ritagliare il segmento desiderato impostando un'ora di inizio e di fine fino a un massimo di due minuti, e salvarlo. I Momenti vengono archiviati nella sezione Il mio Netflix e possono essere rivisti o condivisi in qualsiasi momento. È importante notare che non è possibile salvare clip di eventi in diretta, trailer, contenuti scaricati per la visione offline o giochi Netflix.

Netflix ha inoltre annunciato che in futuro espanderà Clip per includere podcast, programmazione live e collezioni tematiche basate su generi specifici, come romance o comedy, oppure su interessi particolari. Sono già in fase di test collezioni curate di Clip, un ulteriore passo verso un'esperienza di scoperta sempre più sofisticata e personalizzata.

Netflix sta ridefinendo il concetto stesso di interfaccia di streaming, adattandosi ai comportamenti reali degli utenti e puntando su un'integrazione sempre più fluida tra scoperta, condivisione e visione. Il futuro dell'intrattenimento digitale passa anche da qui: da un feed verticale che scorre sotto il pollice, in attesa che qualcosa catturi lo sguardo e meriti un tap.

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