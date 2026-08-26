Netflix diventa verticale: cos'è la modalità clip e come usarla per creare reel

Pubblicazione: 26 agosto alle 11:18

Netflix ha appena cambiato volto. Da oggi, in Italia e in tutto il mondo, la piattaforma di streaming introduce Clip, un feed di video verticali pensato per adattarsi alla fruizione da smartphone e per risolvere uno dei dilemmi più comuni degli abbonati: cosa guardare quando le opzioni sembrano infinite.





partita ad aprile negli Stati Uniti e successivamente estesa a luglio in Brasile, Francia, Germania, Corea del Sud e Messico. Ora il rollout è completo e, segnando un cambio di paradigma nel modo in cui la piattaforma pensa l'esperienza mobile.MaSi tratta di, presentati in formato verticale. Non si tratta di trailer tradizionali, ma di, pensati per catturare l'essenza di un contenuto in pochi secondi. L'obiettivo dichiarato è duplice:e visivamente coinvolgente.

Netflix riconosce che il telefono è ormai uno schermo primario per milioni di utenti, usato nei momenti di pausa, durante gli spostamenti, in attesa. In questi contesti, l'interfaccia tradizionale basata su poster orizzontali e descrizioni testuali può risultare meno efficace. Il formato verticale, invece, sfrutta l'intera superficie dello schermo mobile e si inserisce in un linguaggio visivo ormai consolidato da piattaforme come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.

. La prima è, che consente di salvare direttamente un film o una serie dal feed senza dover navigare altrove., che permette di inviare clip specifiche ad amici o follower tramite messaggi o social media, trasformando ogni frammento in un potenziale strumento di raccomandazione virale.che facilita labasandosi sulle preferenze personali.

Gli utenti possono anche creare i propri Clip personalizzati, salvando, rivedendo e condividendo i momenti preferiti di film e serie TV. Questa funzione, chiamata Momenti, è disponibile sull'app Netflix per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Durante la visione di un contenuto, basta toccare lo schermo, selezionare l'opzione Clip, ritagliare il segmento desiderato impostando un'ora di inizio e di fine fino a un massimo di due minuti, e salvarlo. I Momenti vengono archiviati nella sezione Il mio Netflix e possono essere rivisti o condivisi in qualsiasi momento. È importante notare che non è possibile salvare clip di eventi in diretta, trailer, contenuti scaricati per la visione offline o giochi Netflix.



Netflix ha inoltre annunciato che in futuro espanderà Clip per includere podcast, programmazione live e collezioni tematiche basate su generi specifici, come romance o comedy, oppure su interessi particolari. Sono già in fase di test collezioni curate di Clip, un ulteriore passo verso un'esperienza di scoperta sempre più sofisticata e personalizzata.





, adattandosi ai comportamenti reali degli utenti e puntando su un'integrazione sempre più fluida tra scoperta, condivisione e visione.: da un feed verticale che scorre sotto il pollice, in attesa che qualcosa catturi lo sguardo e meriti un tap.