Netflix ha adattato un bestseller thriller, in una serie che nasconde il finale più brutale di sempre sulla piattaforma

Pubblicazione: 14 aprile alle 13:51

Netflix ha costruito negli anni un catalogo impressionante di adattamenti letterari, trasformando romanzi di successo in serie capaci di dominare le classifiche globali. Ma tra le produzioni recenti, His and Hers si distingue come uno dei migliori lavori di trasposizione che il colosso dello streaming abbia mai realizzato. Basata sul romanzo omonimo del 2020 di Alice Feeney, questa serie thriller psicologico rappresenta un esempio perfetto di come tradurre la complessità narrativa della pagina scritta in un prodotto visivo altrettanto coinvolgente e stratificato.



La storia si svolge in una piccola città della Georgia e segue Alice, interpretata da Tessa Thompson, una giornalista tormentata che torna nel suo luogo d'origine per indagare su una serie di omicidi particolarmente cruenti. Le vittime non sono casuali: si tratta di persone che hanno condiviso con lei l'infanzia, un passato che Alice preferirebbe dimenticare. A complicare ulteriormente le cose c'è Jack Harper, il poliziotto locale incaricato delle indagini interpretato da Jon Bernthal, che è anche il suo ex marito. Mentre Alice fatica a tenere separati i traumi personali dall'inchiesta giornalistica, Jack inizia a chiedersi se la sua ex moglie possa essere in qualche modo coinvolta negli omicidi.



L'atmosfera è quella del Southern Gothic più classico, con le sue ombre lunghe, i segreti sepolti e una comunità che nasconde molto più di quanto mostri. Ma Alice Feeney, autrice britannica nota per i suoi thriller intricati e per le svolte narrative che ribaltano le aspettative, porta questo genere verso territori inaspettati. La trama di His and Hers può sembrare familiare a chi frequenta il genere, ma è proprio questa familiarità apparente a rendere il colpo di scena finale ancora più devastante.

Uno degli elementi più riusciti della serie è il modo in cui gestisce il rapporto tra passato e presente. Man mano che le indagini procedono, emergono dettagli sulle malefatte commesse dalle vittime in gioventù, azioni che gettano una luce molto diversa sugli omicidi. C'è un piacere quasi vendicativo nel vedere questi personaggi dal passato discutibile essere eliminati uno dopo l'altro, e la serie non ha paura di esplorare questa zona grigia morale. Ogni morte è collegata a un tessuto narrativo più ampio che esplora temi come la colpa, il rimorso e la giustizia non ufficiale.



La capacità di Feeney di costruire una narrazione che tiene il pubblico in costante tensione si riflette perfettamente nell'adattamento. Anche gli spettatori più esperti di misteri e thriller faranno fatica a individuare il colpevole prima dei titoli di coda. La sceneggiatura, affidata a Tori Sampson con la regia di William Oldroyd, riesce a preservare quella qualità labirintica del romanzo originale, dove ogni rivelazione apre nuove domande invece di chiudere semplicemente un capitolo.



A differenza di altri adattamenti Netflix come The Hunting Wives, che ha scelto un tono più camp e giocoso, His and Hers mantiene un registro drammatico più serio e toccante. Sotto lo strato di sangue e suspense, c'è un vero e proprio dramma sui personaggi, sulle loro ferite emotive e sulla possibilità o impossibilità di redenzione. Le performance di Thompson e Bernthal ancorano questa dimensione emotiva, portando profondità a personaggi che in mani meno capaci avrebbero rischiato di diventare stereotipi.

Il finale della serie, fedele al romanzo, rappresenta un momento di puro shock narrativo. Non si limita a rivelare chi è l'assassino: cambia retroattivamente il significato di tutto ciò che è venuto prima, costringendo lo spettatore a riconsiderare ogni scena, ogni dialogo, ogni sguardo. È il tipo di conclusione che genera discussioni interminabili sui forum e sui social, che spinge a un rewatch immediato per cogliere tutti gli indizi seminati lungo il percorso.