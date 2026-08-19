Netflix lancia il nuovo action con Pierce Brosnan: al suo fianco c'è una stella Marvel

Pubblicazione: 19 agosto alle 14:40

Se c’è un franchise che negli ultimi anni ha dimostrato come si fa l'action moderno, quello è sicuramente Extraction. Dimenticate gli effetti speciali finti e le esplosioni al computer: qui si parla di botte vere, stunt folli e inquadrature che non ti lasciano respirare. Ora che Netflix ha ufficialmente aperto i cantiere per il terzo capitolo, la sensazione è che abbiano deciso di fare le cose ancora più in grande. E la sorpresona nel cast ne è la prova schiacciante: a bordo è salito niente meno che Pierce Brosnan.

Chris Hemsworth in Extraction (Netflix)

. Da una parte abbiamo l'eleganza di un'icona del cinema di genere, dall'altra la fisicità pura del Thor della Marvel. Sulla carta è una coppia da fuochi d'artificio, un mix perfetto tra la "vecchia scuola" e il cinema d'azione di oggi.

Al momento la trama è blindatissima e la produzione, che sta girando in Australia con il regista Sam Hargrave di nuovo al timone, non si lascia sfuggire nulla sui ruoli. Ma basta dare un'occhiata alle altre novità del cast per capire dove vogliono andare a parare: dentro Don Lee (la star sudcoreana indimenticabile in Train to Busan), il maestro di arti marziali Joe Taslim e persino l'ex lottatore Chi Lewis-Parry. In pratica, una squadra pronta a demolire qualsiasi cosa incontri sul set.