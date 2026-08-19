Netflix lancia il nuovo action con Pierce Brosnan: al suo fianco c'è una stella Marvel
Pierce Brosnan si unisce a Chris Hemsworth nel cast di Extraction su Netflix: tutte le novità, le star Marvel e i dettagli del nuovo action
Se c’è un franchise che negli ultimi anni ha dimostrato come si fa l'action moderno, quello è sicuramente Extraction. Dimenticate gli effetti speciali finti e le esplosioni al computer: qui si parla di botte vere, stunt folli e inquadrature che non ti lasciano respirare. Ora che Netflix ha ufficialmente aperto i cantiere per il terzo capitolo, la sensazione è che abbiano deciso di fare le cose ancora più in grande. E la sorpresona nel cast ne è la prova schiacciante: a bordo è salito niente meno che Pierce Brosnan.Vedere l'ex James Bond fianco a fianco con Chris Hemsworth fa un bell'effetto. Da una parte abbiamo l'eleganza di un'icona del cinema di genere, dall'altra la fisicità pura del Thor della Marvel. Sulla carta è una coppia da fuochi d'artificio, un mix perfetto tra la "vecchia scuola" e il cinema d'azione di oggi.
Al momento la trama è blindatissima e la produzione, che sta girando in Australia con il regista Sam Hargrave di nuovo al timone, non si lascia sfuggire nulla sui ruoli. Ma basta dare un'occhiata alle altre novità del cast per capire dove vogliono andare a parare: dentro Don Lee (la star sudcoreana indimenticabile in Train to Busan), il maestro di arti marziali Joe Taslim e persino l'ex lottatore Chi Lewis-Parry. In pratica, una squadra pronta a demolire qualsiasi cosa incontri sul set.Dopo il successo clamoroso dei primi due film, prodotti sempre dai fratelli Russo, la sensazione è che Netflix non voglia limitarsi a sfornare il solito seguito per far numero. Inserire attori con questo peso specifico significa voler trasformare la saga di Tyler Rake in un appuntamento fisso per chi ama l'adrenalina pura, quella vera. E ammettiamolo: solo l'idea di vedere Pierce Brosnan muoversi in mezzo al caos tipico di questa saga vale già il prezzo dell'abbonamento.