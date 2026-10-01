La storia d'amore con Re Giorgio, nello spinoff di Bridgerton che vale la visione su Netflix

Pubblicazione: 01 ottobre alle 19:00

Era inevitabile. Quando una serie diventa un fenomeno culturale come Bridgerton, lo spin-off non è una possibilità, è una certezza scritta nei contratti ancora prima che il pubblico finisca di divorare l'ultima puntata. E così Netflix, con Shonda Rhimes al timone creativo, ha puntato tutto su Queen Charlotte: A Bridgerton Story, sei episodi che promettono di svelare l'origine della regina più enigmatica dell'universo Bridgerton. Ma funziona davvero questo prequel? Vale il tempo investito o è solo un'operazione commerciale travestita da approfondimento narrativo? La risposta è sorprendentemente articolata. Queen Charlotte non è il capolavoro romantico che ci si aspetterebbe da una serie incentrata su una love story regale, ma compensa con un'intensità drammatica, una costruzione emotiva solida e personaggi secondari così ricchi da rubare la scena ai protagonisti. È una serie che sa dove vuole andare, anche se il percorso non è sempre lineare.





La struttura narrativa gioca su due piani temporali. Da un lato assistiamo alla giovane Charlotte, interpretata con freschezza e determinazione da India Amarteifio, catapultata in un matrimonio combinato con Re Giorgio III (Corey Mylchreest) senza che nessuno le abbia chiesto il permesso.: trovare eredi legittimi per i suoi tredici figli, nessuno dei quali sembra particolarmente interessato a perpetuare la dinastia in modo ufficiale. Questo doppio binario narrativo permette alla serie di esplorare non solo l'evoluzione di un matrimonio, ma anche le conseguenze a lungo termine delle scelte fatte decenni prima.Il cuore pulsante della serie dovrebbe essere la relazione tra Charlotte e Giorgio. Ed è proprio qui che Queen Charlotte mostra il suo principale limite: la coppia viene separata troppo a lungo, troppo spesso.. Lei è combattiva, intelligente, determinata a non essere una pedina passiva in un gioco più grande di lei. Insieme creano momenti di vera magia televisiva. Ma la serie sembra quasi avere paura di lasciarli insieme. Preferisce diluire la loro relazione in sottotrame politiche, nei giochi di palazzo orchestrati dalla madre di Giorgio, la Principessa Augusta (Michelle Fairley, che porta tutto il peso di Game of Thrones nella sua presenza scenica), e nelle pressioni del parlamento.

Eppure, quando la serie decide di concentrarsi davvero su Charlotte e Giorgio, la narrazione spicca il volo. Il segreto che Giorgio nasconde viene trattato con un'empatia rara per una produzione mainstream. La sua condizione di salute mentale non è usata come espediente drammatico fine a se stesso, ma come elemento che mette alla prova la devozione reciproca, la capacità di amare oltre le convenzioni e le aspettative sociali. I momenti in cui Charlotte decide di restare al fianco di Giorgio, nonostante tutto, sono carichi di una tenerezza che va oltre il romanticismo da period drama. Ma se Queen Charlotte non riesce a essere completamente il grande romanzo d'amore che promette, compensa abbondantemente attraverso i suoi personaggi secondari. E qui arriviamo al vero tesoro nascosto della serie: Lady Danbury. Il percorso di Lady Danbury verso l'indipendenza, la consapevolezza del proprio valore e la costruzione di un'identità oltre il ruolo di moglie e madre è scritto con sensibilità e recitato con una profondità che va oltre le aspettative.



