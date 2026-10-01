Cinque vite, una tuta alare e il salto che ha cambiato tutto, in questo film da una storia vera su Netflix

Pubblicazione: 01 ottobre alle 17:00

C'è un confine sottile tra il coraggio e l'incoscienza, tra la ricerca del limite e la sua inevitabile violazione. È quella linea che divide l'adrenalina pura, l'ebbrezza del volo, dalla caduta senza ritorno. Adrenalina, il film diretto da Salvador Calvo e in arrivo nel 2026, racconta proprio questa storia: quella di cinque amici che hanno inseguito l'emozione estrema fino alle sue conseguenze più tragiche. Il titolo originale, La fiera, evoca una celebrazione collettiva del rischio, una festa del limite umano. Ma dietro questo nome si nasconde una vicenda reale, quella di Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez e Armando del Rey, uniti da una passione viscerale per il base jumping e per il wingsuit flying, il volo con la tuta alare. Non si tratta di semplici sportivi estremi, ma di veri e propri pionieri dell'impossibile, uomini che hanno fatto dell'adrenalina una ragione di vita, letteralmente.





. Ma quando a questo si aggiunge la tuta alare, il gioco cambia completamente. Il wingsuit permette di planare, di volare davvero, sfiorando pareti rocciose a velocità folli, disegnando traiettorie che sfidano la fisica e il buon senso.. Salvador Calvo, regista spagnolo, porta sullo schermo questa epopea moderna con un cast d'eccezione. Carlos Cuevas interpreta Carlos Suárez, Miguel Bernardeau veste i panni di Armando del Rey, mentre Miguel Ángel Silvestre dà volto a Darío Barrio, uno dei membri più iconici del gruppo. Accanto a loro, José Manuel Poga nei panni di Manolo Chana e David Marcé come Álvaro Bultó completano il quintetto al centro della narrazione.Il film, della durata di 113 minuti, si muove tra il genere drammatico e quello d'avventura, ma è soprattutto un ritratto umano.. Ma racconta anche il prezzo di quella scelta, il momento in cui la ricerca dell'emozione diventa una spirale senza controllo. La storia è ispirata a eventi reali, e questo aggiunge un peso specifico a ogni scena, a ogni salto, a ogni sorriso rubato prima di lanciarsi nel vuoto.. Il film non celebra solo le imprese di questi atleti, ma indaga anche la fragilità umana, il bisogno di sentirsi vivi attraverso il rischio, la dipendenza dall'adrenalina che può trasformarsi in una condanna.

Nel cast compaiono anche Nuria Casas nel ruolo di Saray, Candela González come Myriam Montaña, Stéphanie Magnin nei panni di Iris e Paloma Bloyd in quelli di Leti. Ana Wagener presta la voce a un'intervistatrice, mentre Alex Hafner interpreta Philippe e Jorge Blanco Bello è Mathieu. Ogni personaggio contribuisce a costruire un mosaico emotivo complesso, dove le relazioni personali si intrecciano con la tensione costante del pericolo. Salvador Calvo non è nuovo a storie di coraggio e sopravvivenza: con questo film, però, sceglie di andare oltre l'epica pura, esplorando anche il lato oscuro della ricerca del limite. Adrenalina diventa così un racconto che interroga lo spettatore: fino a che punto vale la pena spingersi per sentire di essere vivi? Esiste un confine oltre il quale il coraggio diventa autodistruzione?





Il film è in streaming su Netflix, rendendo accessibile a un pubblico vasto una storia che merita di essere conosciuta, non solo come tributo a chi ha perso la vita inseguendo un sogno, ma anche come riflessione profonda sulla natura umana, sul desiderio di superare i propri limiti e sul prezzo, altissimo, che a volte questo comporta., e una domanda aperta sul senso del limite e della libertà.