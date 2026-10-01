Wesley Snipes ed Eddie Murphy nel film su Netflix sulla vera storia del comico che sfidò Hollywood

Pubblicazione: 01 ottobre alle 15:00

C'è un momento nella carriera di ogni grande attore in cui tutto sembra allinearsi: il personaggio giusto, il regista giusto, il momento giusto. Per Eddie Murphy, quel momento arriva con Dolemite Is My Name (su Netflix), la commedia biografica di Craig Brewer che segna il ritorno dell'icona comica a un ruolo che gli calza a pennello. Non una semplice interpretazione, ma la sua migliore performance da anni, forse da due decenni a questa parte. Il film racconta la storia vera di Rudy Ray Moore, un artista poliedrico che negli anni 70 si trovava già oltre i quarant'anni, con diversi album comici al suo attivo ma ancora lontano dalla fama che sognava. Lo troviamo dietro il bancone del negozio di dischi Dolphin's Of Hollywood a Los Angeles, un uomo che non si è ancora arreso ma che vede il tempo scorrere inesorabile. L'ispirazione arriva da un luogo inaspettato: Rico, un senzatetto locale interpretato da Ron Cephas Jones, che racconta storie oscene su un magnaccia di nome Dolemite. Moore intuisce il potenziale, trasforma quelle narrazioni in una routine di stand-up comedy e da lì nasce un fenomeno.





Il personaggio di Dolemite diventa prima uno spettacolo dal vivo di successo, poi una serie di album comedy-musicali che Moore vende direttamente alle comunità nere svantaggiate in tutto il paese.. La trama può sembrare familiare a chi conosce il cinema indipendente. Gli sceneggiatori Scott Alexander e Larry Karaszewski avevano già esplorato territorio simile con Ed Wood di Tim Burton, mentre Murphy stesso aveva satirizzato questo mondo con Steve Martin in Bowfinger vent'anni prima.

A differenza di altri ritratti di artisti eccentrici e visionari, come Tommy Wiseau in The Disaster Artist, qui non c'è nulla di tossico. Moore non schiaccia le persone che lo sostengono per elevarsi. Al contrario, il film è una celebrazione della collaborazione, dell'amicizia che si trasforma in partnership creativa. Può raccontare barzellette sporche e maledire come un marinaio, ma c'è sincerità e passione nel suo materiale, qualità che Murphy cattura con una performance che sembra attingere a qualcosa di personale. L'ensemble attorno a lui non è da meno. Wesley Snipes quasi riesce a rubare l'intero film con la sua interpretazione di D'Urville Martin, un attore affermato ed eccentrico che accetta di recitare in Dolemite a patto di poterlo dirigere. È un ruolo comico che ricorda il suo delizioso lavoro in To Wong Foo, e dimostra quanto questo attore sia sottovalutato nel registro della commedia. Gli occhi spalancati, i modi sopra le righe, la vanità ridicola ma mai cattiva: Snipes è una gioia da guardare.



Prodotto come Netflix Original, Dolemite Is My Name è molto più di semplice contenuto per una piattaforma streaming. C'è un'ironia quasi poetica nel fatto che un film su persone che hanno lavorato contro un'industria che ignorava le loro vite e la loro cultura arrivi al grande pubblico attraverso mezzi non tradizionali. Il film è stato posizionato come il veicolo del ritorno di Murphy e, sotto molti aspetti, lo è davvero. Segue certamente il modello della biografia cinematografica pensata per la stagione dei premi, ma riesce a essere qualcosa di più: un promemoria che questo tipo di storie può ancora funzionare quando sono ben raccontate e si concentrano su persone che meritano maggiore rappresentazione sullo schermo. Per quanto durerà, è bello riavere Murphy nella sua versione senza freni, volgare e irresistibile, quella che lo ha reso un'icona.