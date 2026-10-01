Su Netflix, la storia vera dell'uomo che sfidò i nazisti: l'eroe che umiliò Adolf Eichmann

Pubblicazione: 01 ottobre alle 14:00

Ci sono eroi che impugnano armi, altri che alzano la voce nelle piazze. E poi c'è chi combatte con carta, inchiostro e una determinazione silenziosa che può risultare più letale di qualsiasi fucile. Gösta Engzell appartiene a quest'ultima categoria: un nome che la Storia ha quasi dimenticato, ma che Netflix riporta alla luce con The Swedish Connection, film diretto da Marcus A. Olsson che racconta una delle pagine più straordinarie e meno conosciute della Seconda Guerra Mondiale. La pellicola, disponibile sulla piattaforma di streaming, ha una durata di 102 minuti ed è interpretata da Henrik Dorsin nel ruolo del protagonista. Accanto a lui un cast solido che include Sissela Benn, Jonas Karlsson, Johan Glans e Olle Jansson. Il titolo originale, Den svenska länken, tradisce l'intento di raccontare non solo un uomo, ma un sistema, una connessione vitale che attraversò l'Europa in fiamme partendo da Stoccolma.





Siamo nel 1942. La Svezia, ufficialmente neutrale, barcolla su un filo teso tra diplomazia e compromesso.. In questo scenario Gösta Engzell non è che un burocrate di basso rango presso il Ministero degli Esteri svedese. Nessuna carica altisonante, nessun potere formale. Eppure, dalla sua scrivania, orchestrò un'operazione di salvataggio che sottrasse migliaia di vite alla macchina dello sterminio. Come ci riuscì? Non con gesti eclatanti, ma attraverso una guerra parallela combattuta tra cavilli legali, visti diplomatici, pressioni politiche e un'audacia burocratica che oggi appare quasi incredibile.. Trasformò documenti amministrativi in lasciapassare per la vita, sfruttò la rigidità del sistema per creare falle attraverso cui far passare chi fuggiva dall'orrore. Una resistenza di carta che si rivelò micidiale contro l'ideologia del Terzo Reich.The Swedish Connection non è un film d'azione. Non ci sono sparatorie né inseguimenti. La tensione nasce dal ticchettio di una macchina da scrivere, da uno sguardo trattenuto durante una riunione ministeriale, da una firma apposta su un modulo che può significare la differenza tra la morte e la salvezza. Il regista Marcus A. Olsson costruisce un racconto che è al tempo stesso un thriller politico e un ritratto umano, dimostrando che il coraggio non ha bisogno di uniformi o medaglie.. Nel cast troviamo anche volti noti del cinema svedese come Loa Falkman, Jonas Malmsjö, Simon Norrthon e Figge Norling, oltre a una rappresentazione accurata di personaggi storici come Dag Hammarskjöld e lo stesso Adolf Eichmann, incarnato da Joshua Seelenbinder.

Il film ha debuttato nel 2026 e si inserisce in quel filone di cinema storico che preferisce illuminare gli angoli bui della memoria collettiva piuttosto che celebrare narrazioni già note. La Svezia, spesso descritta come un'oasi di neutralità durante il conflitto, viene qui raccontata nella sua complessità: un paese diviso, attraversato da correnti opposte, in cui alcuni individui scelsero di non restare a guardare. La definizione di "superpotenza morale" attribuita alla Svezia nel film non è retorica vuota. Grazie a uomini come Engzell, il paese scandinavo divenne un punto di riferimento per chi cercava salvezza, un faro in mezzo alla tempesta europea. E tutto questo senza mai entrare ufficialmente in guerra, ma combattendo una battaglia sotterranea che richiedeva coraggio forse ancora maggiore.





. È il racconto di chi ha scelto di agire nel proprio piccolo spazio di potere, dimostrando che anche un funzionario apparentemente insignificante può cambiare il corso degli eventi. A volte basta una firma, un timbro, un documento spedito al momento giusto.. Un successo che testimonia la fame di storie autentiche, di narrazioni che restituiscono dignità a chi ha fatto la differenza lontano dai riflettori.