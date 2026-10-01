Physical Italia, chi è Sara Del Prete? Da esclusa dalla squadra a migliore donna della competizione
Sara Del Prete ha conquistato Physical Italia arrivando nona su 100 concorrenti: chi è la personal trainer che su Netflix ha superato tutte le altre donne.
Cento concorrenti, campioni olimpici, atleti professionisti e alcuni dei nomi più conosciuti dello sport italiano. Eppure, quando Physical Italia: da 100 a 1 è entrato nella sua fase più dura, tra gli ultimi dieci concorrenti rimasti in gara c'era ancora una donna che all'inizio poteva sembrare molto lontana dal prototipo del gigante destinato a dominare una competizione del genere. Si chiama Sara Del Prete, è una personal trainer originaria di Lucca che vive e lavora a Follonica e ha chiuso la sua avventura nel reality Netflix al nono posto assoluto su 100 concorrenti.
Lo si era capito già dalla prima sfida, visto che nel plank che ha aperto la competizione, Sara è riuscita a resistere per 33 minuti e 46 secondi, entrando tra i migliori 40 concorrenti e guadagnandosi così un vantaggio per il successivo duello. Nell'Arena dell'Agilità ha scelto di affrontare Anastasia Bagaglini, campionessa mondiale di calcio freestyle, riuscendo a superarla nonostante non provenisse dal mondo del combattimento.
Il momento più complicato è arrivato però con le prove a squadre, con la corporatura meno imponente rispetto a quella di molti altri concorrenti non ha sempre giocato a suo favore nelle scelte dei compagni e, a un certo punto, Sara è stata persino eliminata dal proprio caposquadra. Sembrava la fine della sua avventura, ma in realtà è diventato uno dei passaggi decisivi. Insieme al judoka Emanuele Bruno, all'ex Mister Universo Tommaso Fragassi e a Pietro Checchi, Sara ha formato una nuova squadra composta da concorrenti precedentemente esclusi.
La sfida chiedeva ai concorrenti di restare sospesi sopra una piscina, sostenendosi alla struttura con la forza delle braccia e della presa. Soltanto i sei capaci di resistere più a lungo avrebbero ottenuto l'accesso alla fase successiva. Quando Scutto ha ceduto, Sara è diventata l'ultima donna ancora in gara, continuando a resistere fino a superare la mezz'ora, prima che le braccia la costringessero infine a mollare la presa dopo circa 33 minuti, anche a causa di un problema fisico.
La caduta nell'acqua ha chiuso il suo percorso al nono posto assoluto. Un piazzamento che assume ancora più peso guardando alla composizione del cast. Physical Italia ha portato nell'arena del Lingotto di Torino 100 concorrenti provenienti da discipline molto diverse, affiancando atleti meno conosciuti dal grande pubblico a nomi come Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, Jury Chechi, Mirco Bergamasco, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo.