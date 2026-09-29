Questa serie su Netflix con Giancarlo Esposito ha un ordine segreto degli episodi che cambia tutto

Pubblicazione: 29 settembre alle 19:00

Immaginate una serie tv che non segue le regole tradizionali della narrazione. Niente puntate numerate dall'uno al dieci, niente ordine cronologico obbligato. Kaleidoscope, produzione Netflix del 2023, rappresenta un esperimento narrativo che stravolge il concetto stesso di serialità televisiva: ogni spettatore può - anzi, dovrebbe - costruire il proprio percorso attraverso la storia Il titolo originale, Kaleidoscope appunto, non è casuale. Come il giocattolo ottico che cambia configurazione a ogni rotazione, questa serie creata da Eric Garcia offre una visione diversa della stessa rapina a seconda dell'ordine in cui si guardano gli episodi. Otto puntate identificate non da numeri, ma da colori: Viola, Verde, Giallo, Arancione, Blu, Bianco, Rosso e Rosa. L'unico vincolo suggerito da Netflix è guardare l'episodio Bianco per ultimo, perché rappresenta il momento culminante della rapina da sette miliardi di dollari al centro della trama.

La struttura narrativa abbraccia un arco temporale di 25 anni, dal passato dei personaggi fino alle conseguenze dell'evento centrale. Questo significa che potete iniziare 24 anni prima della rapina, oppure sei mesi dopo, o ancora una settimana prima.. Quello che in un ordine sembra un colpo di scena, in un altro diventa una conseguenza logica già anticipata.. Al suo fianco un cast internazionale che include Rufus Sewell come Roger Salas, l'antagonista principale, Jai Courtney nel ruolo di Bob Goodwin, Tati Gabrielle come Hannah Kim, Paz Vega che interpreta Ava Mercer, Peter Mark Kendall nei panni di Stan Loomis e Niousha Noor come Nazan Abassi.

Ma come decidere da dove iniziare? Netflix propone un ordine casuale a ogni utente, ma esistono diverse strategie. C'è chi suggerisce un approccio cronologico, partendo da Viola (24 anni prima della rapina) per arrivare a Rosa (6 mesi dopo), riservando Bianco come penultimo episodio. Altri preferiscono l'ordine arcobaleno tradizionale: Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Blu, Viola, Rosa e infine Bianco. La scelta più audace, però, è affidarsi al caso, come il caleidoscopio suggerisce. Lasciare che l'algoritmo decida, accettando la sfida narrativa nel modo più puro. In questo approccio, informazioni cruciali possono arrivare prima o dopo, personaggi secondari possono sembrare protagonisti e viceversa, e l'intera esperienza diventa personale, irripetibile.

Il genere d'azione dominante si mescola con elementi da heist movie classico, thriller psicologico e dramma familiare. Le musiche di Dominic Lewis accompagnano i colpi di scena, mentre la scenografia di Jessica Petruccelli, Niquan Riley e Charlene Wang De Chen ricrea ambienti che vanno dai caveau tecnologici alle strade di New York, dagli anni Novanta al presente. La proposta di Netflix con Kaleidoscope va oltre il semplice intrattenimento. Siamo di fronte a una riflessione meta-narrativa su come consumiamo le storie nell'era dello streaming. La possibilità di scegliere, riordinare, personalizzare l'esperienza narrativa rappresenta l'evoluzione naturale del binge-watching. Non più spettatori passivi che seguono un flusso predeterminato, ma co-autori attivi della propria visione.

. Alcuni episodi risultano più densi di informazioni essenziali, altri più atmosferici. Ma è proprio questa la scommessa: accettare che non esiste una versione "definitiva" di Kaleidoscope, solo la vostra. Con otto episodi e otto possibili punti di partenza (escludendo Bianco che va tenuto per ultimo), le combinazioni matematiche superano i 5.000 percorsi unici.. Un numero che fa girare la testa, proprio come il giocattolo che dà il nome alla serie.